Спалети: Не трябва да искаме разрешение в такива мачове

Лучано Спалети разкритикува играчите на Ювентус, че са останали прекаелно пасивни на моменти в дербито с Милан, което завърши при равенство 1:1. Според наставника "бианконерите" са изпаднали в недопустима ситуация, при която е изглеждало, че искат разрешение да атакуват от съперника си. В същото време той не пропусна и да извлече позитивите от мача от третия кръг в италианската Серия А.

„Това са основите, върху които да градим, защото показахме добро представяне. Ювентус ги пресираше постоянно и се опитваше да вдигне темпото на играта дори при 0:0. Имахме правилните намерения, но е ясно, че трябва да подобрим решенията, които правим, и да не искаме разрешение в такива мачове. Не можеш да чакаш да те поканят, трябва да отидеш и да хванеш играта за врата“, започна Спалети.

Късен гол донесе поредно равенство между Ювентус и Милан

Отново имаше множество центрирания в наказателното поле, които не намираха свой получател, както и разочароващи изпълнения на корнери и свободни удари. Този път Спалети защити остро критикувания Коло Муани.

„Не знам дали е проблем, но Ник Волтемаде има тази способност в наказателното поле, така че може да бъде цел за центриранията. Що се отнася до Коло Муани, ще продължа по този път и накрая ще видим докъде ще ни отведе. Избирам Коло Муани за нападател и ще се придържам към него до края на сезона. Когато стигнем дотам, ще видим къде се намираме“, каза Спалети.

Аморим: Можехме да спечелим, но Ювентус не заслужаваше да загуби

Ювентус се бори с криза с контузени, която извади от състава Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам, Уестън Маккени, Андреа Камбиазо, Джеф Екхатор, Хуан Кабал и Папе Матар Сар. Това даде възможност на Керим Алайбегович и Нико Гонсалес да започнат като титуляри за първи път през сезона.

„Когато се озовавахме в последната третина от терена, за да пробием защитната им линия, точно там трябва да се подобрим. Трябва да подобрим и изграждането на положенията, защото много пъти бяхме в тези позиции и просто ни трябваше топката да е с 5 см по-високо или на десния крак вместо на левия. Това са малки детайли, които могат да направят разликата. Отборът имаше силата да продължи да натиска, тъй като не заслужаваше да изостава в резултата, но запази същата решителност да продължи със същото отношение и беше възнаграден с изравнителен гол. Милан е страхотен отбор, това е безспорно. Ние можем да станем страхотен отбор, както показахме и днес, така че имам вяра и благодаря на играчите за това, което показаха“, добави Спалети.

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