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  3. С човек по-малко Севиля изпусна Еспаньол в добавеното време

С човек по-малко Севиля изпусна Еспаньол в добавеното време

  • 7 сеп 2026 | 00:20
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Отборът Севиля бе напът да изтръгне волеви успех, но допусна късно изравняване от Еспаньол за 1:1 в мач от четвъртия кръг на испанската Ла Лига. Андалусийци имат само една загуба в от началото на кампанията и продължават да правят необичайно добър спрямо последните си кампании старт. Тимът е седми във временното класиране, докато "папагалчетата" са в долната половина на таблицата със само една победа.

Севилци играха над 30 минути с човек по-малко, след като в 55-ата Аруна Санганте бе изгонен с директен червен картон. Малко след това гол на Омар Ел Хилали бе отменен от ВАР.

За андалусийци вкара белгиецът Лукас Стасин, който отбеляза в 85-ата минута. Стасин вкара след дълго хвърлен тъч и леко отклонена топка към себе си. Каталунците избегнаха загубата дълбоко в добавеното време. В 98-ата минута Маркос Фернандес вкара и изтръгна точката.

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