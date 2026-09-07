Париж ФК шокира Марсилия на "Велодром" и се вклини сред лидерите

Отборът на Париж ФК продължава да се представя много добре във втората си кампания във френската Лига 1 и се изкачи на второто място във временното класиране. Столичани направиха това, след като надвиха с 3:2 като гости на стадион "Велодром" тима на Марсилия и са непобедени в първите три мача от кампанията 2026/2027. Провансалци от своя страна останаха само с един успех и са на десетото място, като спешно трябва да вземат мерки, ако не искат да преживеят нов разочароващ сезон.
Срещата на „Велодром“ започна по кошмарен начин за домакините, които ще се изправят срещу Левски в основната фаза на Лига Европа. Още след 23 секунди столичният тим поведе, след като Лука Колеошо проби и подаде към Синайоко, който отблизо реализира за 0:1.
Марсилия се върна в двубоя още в 8-ата минута. След грешка в защитата на гостите Амин Гуири се възползва и с техничен удар изравни Гостите обаче отново поведоха в 19-ата минута. След късо изпълнение на корнер последва центриране, а Синайоко бе оставен непокрит и с глава направи 2:1 за Париж ФК.
До почивката Марсилия опита да върне равенството, а Игор Пайшао бе много близо до гол в 40-ата минута, когато ударът му от пряк свободен удар срещна сглобката на вратата.
Марсилия започна трудно второто полувреме, но в 53-ата минута отново стигна до изравняване. Амин Харит проби отдясно и центрира, топката се отклони, а Гуири реагира най-бързо и с удар от въздуха, за да възстанови равенството още веднъж.
След това двубоят остана напълно отворен, като и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата.
Решаващият момент дойде в края. В 83-ата минута след удар на Моузес Саймън топката срещна ръката на Иган-Райли, а след преглед с ВАР Клеман Тюрпен отсъди дузпа за Париж ФК Зад топката застана Ласин Синайоко, който бе точен и в 86-ата минута оформяйки своя хеттрик и съответно крайния резултат.
До края Марсилия опита да се върне за трети път в срещата, но не успя да стигне до нов гол.
Иначе тази вечер се изиграха още две срещи, с което официално бе затворен третия кръг във френския шампионат. В тях Рен надделя над Анже с 2:1, а Страсбург се подигра с Троа за крайното 6:2.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google