Париж ФК шокира Марсилия на "Велодром" и се вклини сред лидерите

Отборът на Париж ФК продължава да се представя много добре във втората си кампания във френската Лига 1 и се изкачи на второто място във временното класиране. Столичани направиха това, след като надвиха с 3:2 като гости на стадион "Велодром" тима на Марсилия и са непобедени в първите три мача от кампанията 2026/2027. Провансалци от своя страна останаха само с един успех и са на десетото място, като спешно трябва да вземат мерки, ако не искат да преживеят нов разочароващ сезон.

𝑳𝑬 𝑺𝑰𝑵𝑨𝒀𝑶-𝑺𝑯𝑶𝑾 ! 🕺



Le Paris FC s'impose face à l'OM grâce à un triplé de grande classe de @Lasso7r ! ⚽️⚽️⚽️



Une opération XXL pour les hommes de Liam Rosenior, qui prennent la 2ème place de @Ligue1. 💪 pic.twitter.com/3rOKl4Do7E — Paris FC (@ParisFC) September 6, 2026

Срещата на „Велодром“ започна по кошмарен начин за домакините, които ще се изправят срещу Левски в основната фаза на Лига Европа. Още след 23 секунди столичният тим поведе, след като Лука Колеошо проби и подаде към Синайоко, който отблизо реализира за 0:1.

Марсилия се върна в двубоя още в 8-ата минута. След грешка в защитата на гостите Амин Гуири се възползва и с техничен удар изравни Гостите обаче отново поведоха в 19-ата минута. След късо изпълнение на корнер последва центриране, а Синайоко бе оставен непокрит и с глава направи 2:1 за Париж ФК.

До почивката Марсилия опита да върне равенството, а Игор Пайшао бе много близо до гол в 40-ата минута, когато ударът му от пряк свободен удар срещна сглобката на вратата.



Марсилия започна трудно второто полувреме, но в 53-ата минута отново стигна до изравняване. Амин Харит проби отдясно и центрира, топката се отклони, а Гуири реагира най-бързо и с удар от въздуха, за да възстанови равенството още веднъж.

След това двубоят остана напълно отворен, като и двата отбора имаха възможности да стигнат до победата.



Решаващият момент дойде в края. В 83-ата минута след удар на Моузес Саймън топката срещна ръката на Иган-Райли, а след преглед с ВАР Клеман Тюрпен отсъди дузпа за Париж ФК Зад топката застана Ласин Синайоко, който бе точен и в 86-ата минута оформяйки своя хеттрик и съответно крайния резултат.

До края Марсилия опита да се върне за трети път в срещата, но не успя да стигне до нов гол.

Иначе тази вечер се изиграха още две срещи, с което официално бе затворен третия кръг във френския шампионат. В тях Рен надделя над Анже с 2:1, а Страсбург се подигра с Троа за крайното 6:2.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google