Тиаго Мота сред фаворитите да оглави Фиорентина

Тиаго Мота е близо до това да поеме Фиорентина след уволнението на Фабио Гросо, като други възможни кандидати са Рафаеле Паладино и Паоло Ваноли, тъврдят медиите на Ботуша.

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Клубът обяви късно тази вечер, че е освободил Гросо само след три изиграни мача в Серия А. Под негово ръководство отборът допусна три загуби, в които отбеляза един гол и получи девет.

Домакинската загуба с 1:2 от Торино в събота се оказа решаваща и тази вечер Фиорентина публикува изявление, с което потвърди уволнението на Гросо.

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Така започна търсенето на нов треньор, като се появиха предположения за евентуално завръщане на Ваноли, който спаси отбора от изпадане през миналия сезон, след като Стефано Пиоли беше уволнен през ноември 2025 г.

От „Скай Спорт Италия“ твърдят, че Ваноли е все по-вероятен вариант.

Паладино е друг бивш наставник на Фиорентина, свързван с потенциално завръщане.

Въпреки това, според „Пасионе Фиорентина“ и „Спортиталия“, Тиаго Мота е фаворит за поста на „Стадио Артемио Франки“.

44-годишният специалист е без работа след неуспешния си престой в Ювентус, откъдето беше уволнен през март 2025 г.

По ирония на съдбата, Тиаго Мота беше уволнен от Юве след загуба с 0:3 като гост именно на Фиорентина.

Преди това той имаше два силни сезона в Болоня, завършвайки на пето място, както и кратки периоди в Специя и Дженоа.

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