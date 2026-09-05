УЕФА глоби Цървена звезда заради фенове, скандиращи в чест на Ратко Младич

Сръбският шампион Цървена звезда беше глобен от УЕФА заради фенове, скандиращи в чест на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, който почина в деня на мача от плейофите в Лига Европа срещу Виктория (Пилзен) миналата седмица.

Привърженици на Цървена звезда скандираха името на Младич и показаха транспарант, с който му благодарят и възхваляват, при загубата с 1:5 от чешкия тим на 27 август. Бившият командир, осъден на доживотен затвор от международен трибунал по обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите по време на войната в Босна през 1992-1995 година, почина в Хага, където излежаваше присъдата. Той беше на 84 години.

Srebrenica Memorial Center has asked UEFA to permanently ban Red Star Belgrade from European competitions after fans praised convicted war criminal Ratko Mladić during a Europa League match.



The complaint says the club made the incident more serious by later sharing photos… pic.twitter.com/j2LHDaqU5Q — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

УЕФА съобщи, че “звездашите” са глобени с 90 000 евро за обвинения, включващи скандирания, неподходящи за спортно събитие, плюс „расистко и/или дискриминационно поведение“. На сръбския клуб беше забранено и да продава билети на фенове за следващото си гостуване в евротурнирите. Това наказание ще важи за визитата на швейцарския Лугано в Лигата на конференциите.

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Снимки: Gettyimages