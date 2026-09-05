УЕФА глоби Цървена звезда заради фенове, скандиращи в чест на Ратко Младич

Сръбският шампион Цървена звезда беше глобен от УЕФА заради фенове, скандиращи в чест на осъдения за военни престъпления Ратко Младич, който почина в деня на мача от плейофите в Лига Европа срещу Виктория (Пилзен) миналата седмица.
Привърженици на Цървена звезда скандираха името на Младич и показаха транспарант, с който му благодарят и възхваляват, при загубата с 1:5 от чешкия тим на 27 август. Бившият командир, осъден на доживотен затвор от международен трибунал по обвинения в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите по време на войната в Босна през 1992-1995 година, почина в Хага, където излежаваше присъдата. Той беше на 84 години.
УЕФА съобщи, че “звездашите” са глобени с 90 000 евро за обвинения, включващи скандирания, неподходящи за спортно събитие, плюс „расистко и/или дискриминационно поведение“. На сръбския клуб беше забранено и да продава билети на фенове за следващото си гостуване в евротурнирите. Това наказание ще важи за визитата на швейцарския Лугано в Лигата на конференциите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages