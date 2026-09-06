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Късен гол спаси Болоня от загуба в дербито със Сасуоло

  • 6 сеп 2026 | 21:58
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Късен гол спаси Болоня от загуба в дербито със Сасуоло

Отборите на Болоня и Сасуоло направиха зрелищно реми 2:2 на „Ренато Дал’Ара“ в двубой от третия кръг на Серия "А". Така „рособлу“ останаха непобедени в седмо поредно издание на Дербито на Емилия.

„Неровердите“ бяха тези, които поведоха в резултата в 19-ата минута, когато Джош Дойг беше точен с удар по земя. Останалите три гола дойдоха през втората част, като всички те бяха дебютни. В 50-ата минута Роберто Пиколи възстанови равенството, засичайки с глава центриране от корнер на Хуан Миранда. Само шест минути по-късно Василие Аджич възстанови преднината на гостите със своя шут. Домакините все пак се спасиха от поражението в началото на добавеното време, когато Лукаш Скорупски спаси удара на влезлия от пейката Марко Либра , но резервата Артьом Довбик беше точен от добавка. В самия край на мача наставникът на тима Доменико Тедеско си изкара червен картон заради протест срещу съдиите.

Сасуоло е десети в класирането със своите 4 пункта, докато Болоня е на 15-ата позиция, след като спечели първата си точка през този сезон.

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Снимки: Gettyimages

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