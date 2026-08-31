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Късен гол на Самарджич срещу Болоня изведе Аталанта до две от две

  • 31 авг 2026 | 23:40
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Късен гол на Самарджич срещу Болоня изведе Аталанта до две от две

Отборът на Аталанта продължи безпогрешния си старт в Серия А, след като победи тима на Болоня в мач от втория кръг на шампионата. Този път "Богинята" се наложи с минималното 1:0 в домакинството си на Болоня. Така възпитаниците на Маурицио Сари имат шест точки след два изиграни мача, колкото имат още грандовете Милан, Интер, Ювентус и столичните Лацио и Рома. Болоня от своя страна все още няма точков актив, тъй като регистрира поражение и на старта на кампанията си, което дойде именно срещу Лацио след 0:1 у дома.

Иначе специално двубоят тази вечер вървеше към нулево равенство, но домакините от Аталанта изригнаха с късен гол. Той бе дело на резервата Лазар Самарджич, който влезе в игра в 68-ата минута на мястото на Едерсон и изригна в 6-ата минута на добавеното време.

В следващия кръг Аталанта ще опита в гостуване на "Олимпико" да се противопостави на лидера Рома, който има цели осем вкарани гола в първите си две срещи и нито един допуснат. Този двубой е на 5 септември (събота) от 21:45 часа българско време. Ден по-късно на 6 септември (неделя) от 19:00 часа Болоня ще излезе у дома срещу Сасуоло, търсейки първите си точки за сезон 2026/2027.

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