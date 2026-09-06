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Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

  • 6 сеп 2026 | 07:30
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Локо (София) на Любо Пенев иска да спъне Лудогорец

Отборите на Локомотив (София) и Лудогорец се изправят един срещу друг в мач от осмия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона в квартал “Надежда” започва в 21:15 с първия съдийски сигнал на Георги Давидов.

Домакините са единставеният тим от началото на шампионата, който все още не е записал успех. “Железничарите” са с три точки, събрани от три хикса и имат записани и три поражения. Играчите на Любослав Пенев ще са мотивирани да покажат по-добро лице срещу разградчани.

Гостите от своя страна са на втора позиция със 17 точки, но не са убедителни в представянето си и загубиха точки от Славия и Спартак (Варна). Играчите Томас Райс трябва да подобрят играта си, ако искат да продължат да преследват шампиона Левски.

Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България
Лудогорец се раздели с петкратен шампион на България

За последно двата тима играха един срещу друг през месец февруари. Тогава Лудогорец стигна до обрат и победа с 3:1 на стадиона в София. Преди това през миналия сезон Локо отмъкна точка от Разград след 0:0.

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