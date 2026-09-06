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Юношите на Лудогорец с бронз от силния международен турнир в Разград

  • 6 сеп 2026 | 11:37
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Юношите на Лудогорец с бронз от силния международен турнир в Разград

Успешно завърши деветото издание на престижния международен юношески футболен турнир VIVACOM CUP, който се проведе в Разград с домакинството на Лудогорец.

Младите „орли“ се представиха достойно в силната международна конкуренция и завършиха на трето място в крайното класиране с актив от 9 точки.

Победител в турнира стана ФК ПАОК от Гърция с 13 точки, а второто място зае Войводина от Сърбия с 11 точки.

Четвърти остана ФКСБ със 7 точки, следван от Вардар с 3 точки. На последното място се класира ФК Бурсаспор ПФДД, който не успя да запише победа в турнира.

Отборите от челната тройка получиха своите купи на официална церемония на базата на Академия Лудогорец, която се състоя след изиграването на последния кръг.

Индивидуални отличия получиха и най-добре представилите се футболисти в турнира.

Наградата за най-добър вратар бе присъдена на Папасланис от ФК ПАОК, а за най-добър нападател бе отличен Милан Груич от ФК Войводина. Давид Дучев от Лудогорец бе избран за най-добър защитник, а Давид Падуре от ФКСБ получи приза за най-добър халф. За голмайстор на турнира бе определен Галанополис от ФК ПАОК.

Индивидуалните награди бяха връчени от официалните гости на събитието – заместник-кметът на Община Разград Полина Иванова, представителят на Vivacom Станислав Стефанов, изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев, директорът на Академия Лудогорец Радослав Комитов, техническият директор на Лудогорец Козмин Моци и председателят на Областния съвет на БФС – Разград Динчер Къров.

Деветото издание на VIVACOM CUP продължи три дни в Разград и се проведе с подкрепата на генералния спонсор Vivacom – най-големият телекомуникационен оператор в България, техническия спонсор „Геострой“ АД и д-р инж. Владимир Вутов, който осигури и специално отличие за феърплей. Наградата бе присъдена на ФК Войводина от Сърбия.

снимка: ludogorets.com

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