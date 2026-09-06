Зоран Терзич: Турция никога не е била по-слаба, а ние бяхме катастрофа! Поемам вината

Сърбия не успя да се справи с нажежената атмосфера в истанбулската зала. Волейболистките на Зоран Терзич не намериха отговор на играта на туркините, представиха се далеч под очакванията и останаха без шанс за златото. Турция отива на финал, докато Сърбия ще се бори за бронзовите медали.

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След мача селекционерът направи детайлен анализ на поражението.

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„Моето мнение, макар че трябва да изгледам мача още веднъж на спокойствие, е, че Турция никога не е била по-слаба. Но ние – ние бяхме катастрофа. Определено катастрофа, преди всичко в психологически план. Още от началото на мача се видя, че нямаме абсолютно никакъв шанс да играем нашата си игра, за което, разбира се, поемам вината. Треньорът винаги е виновен, когато отборът не е психологически готов за такъв двубой.“

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„Може би аз, по стар навик, подготвих мача така, както винаги съм го правил. Тук обаче има нови състезателки, нови лица, които вероятно изискват нещо различно. Но определено грешката е моя и аз стоя зад това. Няма спор.“

„Сами видяхте, първите две атаки през центъра с Мина Попович ги направихме чак в третия гейм. Най-добрият ни сервис беше в третия гейм. Някои неща се появиха за първи път едва тогава. Дотогава – нищо. Туркините, които по принцип имат проблем с посрещането, днес имаха 80% идеално посрещане във втория гейм. Не 40, не 50, а 80. Това показва не че са се научили да посрещат за един ден, а че нашият сервис беше смешен, просто го вкарвахме в игра. Вероятно от страх от грешки или нещо подобно.“

„Така че този мач наистина не заслужава по-дълбок анализ. Видя се какъв е проблемът, видя се къде е грешката, видя се, че днес не функционираме както трябва на терена и това е.“

„Сега, за утре, се надявам и вярвам, че въпреки новите състезателки, националният отбор на Сърбия си е национален отбор на Сърбия. Би трябвало, ако не друго, да се появи допълнителна мотивация, допълнително желание за този медал и, разбира се, поне малко от онзи инат, който винаги ни е съпътствал.“

Централните блокировачи на Турция – Зехра Гюнеш и Еда Ердем, изиграха отличен мач. Зехра направи много блокади, но и добри атаки?

„Разбира се, че са играли добре, когато ние нямахме посрещане. Това е нормално. Централни блокировачи като Зехра, която е висока и едра, трудно се движат при идеално посрещане, но при високи топки са феноменални. Днес тя го показа. Закачи почти всичко, което трябваше – или беше блокада, или пасивен блок. Така че това е напълно нормално, а и ние я атакувахме малко повече, отколкото трябваше.“

Опитахте ли с реакцията си във втория гейм да ядосате малко вашите състезателки?

„Не е моя работа да ги ядосвам. Няма какво да ги ядосвам или не. Ако те не са способни за този мач, значи е така. През цялото време говорихме, че всичко зависи само от нас, нищо друго. Гарантирам, че ако бяхме изиграли един нормален наш мач... Вижте, днес изиграхме мач, в който мисля, че нямахме нито един ас. Не знам дали имаше някой в третия гейм, но в първите два – нито един. Не помня кога за последно ни се е случвало. Тази промяна се наложи, защото нито една от посрещачките, включително либерото, не функционираше както трябва. Не че са посрещали зле силен сервис, а просто беше видимо, че го правят изключително сковано, твърдо, не бяха отпуснати и затова се появи проблемът.“

Може би се очакваше Тияна Бошкович да поеме всичко върху себе си?

„Категорично не. Казах го и преди мача на Мая, на Сладжана Миркович и на всички останали: „Не очаквайте Тияна да спечели мача сама“. Това е невъзможно. Нито един играч не може да изиграе сам такъв мач. Много е трудно. Но определено малко сбъркахме. Не мога да кажа, че сме вдигали на Тияна много повече, отколкото е трябвало, защото след такова посрещане е логично диагоналът да получи най-много топки. А ние нямахме посрещане. Трябва да се направи малък анализ, за да видим какво и как, макар че, пак повтарям, анализ не е особено нужен след такъв мач.“

Колко трудно ще бъде да успокоите отбора и да го подготвите за утрешния мач?

„Мисля, че няма да е голям проблем, именно заради начина, по който загубихме. Не мисля, че ще има проблем с успокояването, с умората или нещо друго. Те сами виждат и осъзнават, че това не беше нашата игра, че бяхме сковани, че не мислехме за това, за което трябваше да мислим на терена. Всички заедно, не само състезателките, но и ние, и те. Просто утре трябва да пренесем тренировката си в мача и това е. Нищо друго.“

Женският национален отбор по волейбол на Сърбия не успя да се класира за финала на Европейското първенство, след като в полуфинален двубой бе победен от Турция с резултат 3:0.

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на Сърбия, Зоран Терзич, пое цялата отговорност за убедителното поражение от Турция в полуфиналите на Европейското първенство.

Опитният стратег подчерта, че той е „виновен“ за слабата игра, но също така отбеляза, че турският тим е бил „по-слаб от всякога“.

„Поздравявам Турция за заслужената победа. Не приличахме на отбор, който трябва да играе полуфинал на Европейско първенство. Сякаш ставаше въпрос за някакъв друг спорт, а не за волейбол“, започна изказването си Терзич.

„Аз съм най-отговорен за това. Очевидно нещо, което съм правил през последните дни, не е било както трябва. Имахме много нови състезателки, много нови лица. Едва в средата на третия гейм видях някакво решение. Наистина, катастрофа“, добави той.

Турският национален отбор триумфира пред 15 000 свои фенове в Истанбул. Сърбия ще се бори за бронзовия медал срещу загубилия от двубоя между Италия и Нидерландия.

„Според мен Турция е по-слаба от всякога през последните няколко години, а ние не успяхме да ги победим. Бяхме катастрофални на посрещане, защитата ни се провали, а на практика нямахме и централни блокировачи“, заяви Терзич.

„Съжалявам за момичетата, но и заради себе си. Не съжалявам, че загубихме от Турция, а че загубихме по този начин. Ще бъде трудно“, завърши селекционерът.

Мачът за бронзовите медали е насрочен за неделя от 17:00 часа. Финалът ще се играе в същия ден от 19:00 часа.

Миляна Рогач,„Меридиан Спорт“

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