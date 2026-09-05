Зоран Терзич нажежи обстановката: Омаловажи величието на Италия и разкритикува Турция за натурализацията

Наставникът на сръбския национален отбор разгневи съперниците си.

Старши треньорът на Динамо-Ак Барс (Казан) и на сръбския национален отбор по волейбол за жени Зоран Терзич даде интервю в разгара на Европейското първенство, което предизвика сериозен отзвук във волейболния свят. Основната причина е, че 60-годишният специалист не се сдържа и изрази открито мнението си за отборите на Италия и Турция, които през последните години печелят всички големи турнири.

Какво точно каза Терзич и как реагира колегата му от Италия Хулио Веласко – в материала на „БО Спорт“.

„Смешно е да се сравнява тази Италия с великите отбори“

През 2025 г., след тригодишно прекъсване, Терзич се завърна начело на сръбския национален отбор, който преди това водеше в продължение на 17 години (2006–2022). Под негово ръководство тимът спечели два пъти световния шампионат, три пъти европейския и стана сребърен медалист на Олимпиадата през 2016 г. Сега наставникът се опитва да върне на Сърбия предишното ѝ величие.

Междувременно лидер в световната ранглиста е Италия. Този отбор спечели абсолютно всичко в рамките на два сезона: олимпийския турнир, световното първенство и две издания на Лигата на нациите. От 1 юни 2024 г. до 7 юни 2026 г. италианките записаха 39 (!) поредни победи. Това беше истинска доминация. Терзич обаче не споделя мнението, че този отбор значително превъзхожда останалите по ниво на майсторство.

„Наистина не мисля така. Да се сравнява този италиански отбор с някои от великите тимове от миналото – не само на Италия, но и на който и да е друг национален отбор – според мен е смешно“, заяви Терзич в интервю за сръбското издание „Меридиан Спорт“.

И приведе интересни аргументи.

„Всичко е много просто. Помолете някой, който не разбира много от женски волейбол и не познава всички състави, да ви назове четири посрещачки на италианския национален отбор. Ако назове повече от една... Ще каже Сила, защото тя играе отдавна. Гарантирам, че повечето хора не познават останалите три. Значи това не е такъв отбор. Егону е наистина играч от най-високо ниво и тук всичко е ясно. Централната линия не е лоша, прилична е, но не е нещо изключително. Преди имаше такива „бабароги“ – говоря не само за Италия, а като цяло – че беше страшно“, каза Зоран.

Той използва думата „бабароге“. В сръбския фолклор така наричат страшна вещица с рог, Баба Яга. Той смята, че доминацията на Италия е резултат от съчетание на няколко фактора.

„Не че Италия не е кой знае какъв отбор. Имаха малко късмет, другите играха малко по-зле или имаха смяна на поколенията и, разбира се, това е свързано с тяхното качество. Италианките невинаги са най-добрите, но дори когато не са най-добрите, за самите себе си те пак са най-добрите. Ще видим как ще изглеждат след първата загуба и дали увереността им ще ги напусне. Надявам се, че ще успеем да ги свалим от трона. Това би било страхотно“, заяви Терзич.

„Тези коментари целят да ни ядосат“

Това се оказа голяма изненада. Интересно е с каква цел специалистът започна тази психологическа игра. Не изглежда просто като тролинг или опит да засегне Италия.

Според него настоящият италиански отбор е много успешен, но не толкова изключителен, колкото показват титлите му. На Терзич може да се вярва, тъй като той е бил част от сръбско-италианското съперничество в продължение на 20 години и познава отлично отборите от предишните поколения. Това е вече формирано мнение на треньора, а не случайна нападка.

С изказването си Терзич публично съобщи на своя отбор (а и на другите), че настоящата Италия може да бъде победена. И приведе аргументи защо. Посрещачките Стела Нервини и Гая Джованини наистина не могат да бъдат наречени големи звезди. Но на Евро 2026 на поста посрещач заедно със Сила играе Екатерина Антропова, която има звезден статут като диагонал.

Така или иначе, сръбският специалист със сигурност е накарал италианките поне малко да се замислят дали наистина са толкова силни. Но ефектът от интервюто му може да се окаже и съвсем различен – да ядоса италианките и да им даде допълнителна мотивация.

Старши треньорът на италианския национален отбор Веласко не влезе в спор с Терзич, давайки да се разбере, че смята думите на колегата си за опит да извади отбора му от равновесие.

„Честно казано, не ме интересува какво е казал. Не трябва да ни е грижа какво говорят другите – социалните мрежи, треньорите или дори майките ни. Тези коментари целяха да ни ядосат. Момичетата са твърде умни и го знаят много добре. Понякога дори едно просто „днес ще спечелите“, казано от близки с добри намерения, може да засили напрежението. Затова е по-добре да се изолираме максимално от всичко, което се случва извън отбора“, цитира Веласко „Ла Гадзета дело Спорт“.

Реакцията на Веласко „това не ни интересува“ показва, че италианците не искат да приемат предложената от Терзич психологическа игра. Но това прави евентуална среща между Сърбия и Италия на това Европейско първенство много по-интересна. Вярно е, че тя може да се състои само на финала.

Волейболни кралици ще блестят на полуфиналите на ЕвроВолей

„Не искам да разпалвам спорове. Ще отговорим на игрището.“

„Когато му дойде времето, ще отговорим по начина, по който умеем“, заяви Сара Фар, която на практика беше наречена „нелоша“ централна блокировачка.

Разпределителката на италианския национален отбор Алесия Оро отговори на Терзич малко по-предизвикателно. „Видях думите му, защото бяха навсякъде. Ние сме джентълмени и винаги сме били такива. Говорим само за себе си. Ако други треньори искат да говорят за нас, това е нормално. Ние се движим като влак, за тях ще говорим по-късно“, заяви волейболистката. На настоящото европейско първенство италианките имат шест поредни победи, също както и Сърбия.

Терзич е за един натурализиран играч, а Турция има три

Турция не за първи път понася критики от Терзич. През последните години този отбор отне част от титлите на Италия, печелейки Евро 2023 и две издания на Лигата на нациите (2023, 2026). Възходът на този тим съвпадна с началото на участието на натурализираната кубинка Мелиса Варгас. За отбора играе и Шинейд Джак-Късал – бивша волейболистка на националния отбор на Тринидад и Тобаго. През 2024 и 2025 година за туркините игра и бившата диагоналка на румънския национален отбор Алексия Къруцашу.

„Честно казано, най-много бих искал за националния отбор да играят само хора, които са истински граждани на тази страна и никога преди не са играли за друг национален отбор“, заяви Терзич.

Между другото, според правилата на ФИВБ, приети през 2026 г., играчите не могат да сменят националния си отбор, дори ако са играли само за младежкия тим на своята страна.

Терзич е особено раздразнен от броя на натурализираните волейболистки, които един отбор може да има.

„Преди имаше правило, според което можеше да имаш само една натурализирана волейболистка, а сега Турция има три. Мисля, че това е твърде много. Доколкото чувам, ще има и четвърта, но да не избързваме, ще видим“, каза Терзич.

Тук обаче има нюанс. Настоящите правила на ФИВБ позволяват на конкретен турнир да има до двама играчи, сменили родната си федерация. Затова думите на треньора може да не са съвсем коректни, ако има предвид един турнир.

Интересно е, че самият Терзич признава, че ако имаше възможност, би натурализирал играч от световна класа.

„Гарантирам, че 90 процента от нашите хора биха казали: „Не, не, не, не искаме това“. Но ако станем пети, нашият отбор ще бъде засипан с критики, а най-много – треньорът. А ако станем първи с натурализиран играч, всички ще забравят, че е натурализиран. Един бих разрешил, повече – не“, заяви Зоран.

Междувременно турски източници подчертават една доста любопитна подробност: първоначално именно Терзич е искал да привлече Варгас за Сърбия, докато е бил треньор на „Фенербахче“ и едновременно с това на сръбския национален отбор. Затова в турското възприятие ситуацията изглежда почти иронична.

На текущото европейско първенство Сърбия и Турция са в една и съща част на елиминационната схема и могат да се срещнат на полуфинал. За целта отборът на Терзич трябва да преодолее Гърция, а Турция – Германия.

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