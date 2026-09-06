Шефът на турската федерация рязко отговори на Терзич: Не си търси повече работа тук

След победата на Турция над Сърбия с 3:0 на полуфинала на Европейското първенство по волейбол за жени, президентът на турската федерация Мехмет Акиф Юстюнгдаг отправи тежки обвинения към Зоран Терзич за провокативно поведение и коментира споровете около натурализираните състезателки.

Зоран Терзич нажежи обстановката: Омаловажи величието на Италия и разкритикува Турция за натурализацията

Класическата победа с 3:0, с която Турция надделя над Сърбия и се класира за финала на Европейското първенство за жени през 2026 г., бе последвана от изключително остра атака на президента на турската федерация Мехмет Акиф Юстюнгдаг срещу сръбския селекционер Зоран Терзич.

Турция не даде шанс на Сърбия и е на финал на Евроволей 2026

Първоначално Юстюнгдаг се съсредоточи върху успеха и класирането на отбора за финалния мач: „На финал сме, но работата не е свършена. Свикнали сме да играем финали и сега трябва да подходим към този със същото желание и страст. Днес отборът, начело с капитанката Еда, даде страхотен отговор.“

След това президентът на турската федерация се спря на дискусиите, съпътствали някои решения в националния отбор: „Говореше се: защо капитанката не игра в три мача? Защо я нямаше? Всичко това са спекулации.“

Тонът му обаче рязко се промени, когато се обърна директно към Терзич, който в миналото е работил дълго време като треньор в Турция: „Искам да подчертая нещо. Ти работи в тази страна, инвестира и се опита да заемаш роли в националния отбор и в клубовете на тази държава. Но днес, пред феновете, които в миналото са те посрещали, ти демонстрира провокативно поведение, което изобщо не ни хареса.“

Атаката стана още по-сурова: „Много сме разочаровани. Такова поведение не му отива. Мълчахме цял месец, говоря за първи път. След това, което направи днес, според мен той не трябва повече да си търси работа в Турция.“ Юстюнгдаг дори използва думата „предателство“, формулирайки обвинението си към Терзич.

Спорът за натурализираните състезателки

Юстюнгдаг коментира и критиките относно присъствието на натурализирани състезателки в турския национален отбор, като спомена и някои от сръбските волейболистки.

„Говореше се за натурализираните. Тогава питам: Бошкович сръбкиня ли е? Сестра ѝ беше капитан на Босна. А Куртагич откъде идва?“

След това президентът на турската федерация спомена директно Мелиса Варгас и предишната ѝ връзка със Сърбия: „А Варгас? Ако това наистина беше твоята гледна точка, защо се опита да ѝ издействаш сръбски паспорт и защо положи толкова усилия да я привлечеш в онзи национален отбор?“

Юстюнгдаг смята, че изказванията и поведението, приписвани на Терзич, са имали обратен ефект: „С подобни провокативни изказвания не се стига доникъде. Напротив, мисля, че в крайна сметка помогнаха на нас. Отборът даде най-добрия отговор на игрището.“

„Нашата работа обаче не е приключила“

Europei Femminili: Üstündağ attacca Terzic, "Dopo quello che ha fatto, non cerchi più lavoro in Turchia"



Dopo il 3-0 della Turchia sulla Serbia nella semifinale europea, il presidente della Federazione turca Mehmet Akif Üstündağ attacca duramente Zoran Terzic, accusandolo di… pic.twitter.com/4ek0jKZ8zd — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 5, 2026

След острата си атака Юстюнгдаг се опита да затвори темата и да насочи вниманието отново към финала. „Сега нека оставим всичко това настрана. Нашата работа не е приключила. Очакваме да разберем коя ще е съперничката ни утре.“

Президентът на турската федерация произнесе тези думи, когато другият полуфинал между Италия и Полша все още не се беше изиграл:

„Желая успех на Италия и Полша.“

Накрая той отправи похвала към организацията и турското волейболно движение: „За пореден път сме сред световните и европейските еталони в организацията. Не го казвам само аз, казват го големи авторитети в международния волейбол. Турция е велика страна и благодаря на отбора, щаба, феновете и всички, които допринесоха за достигането на този финал.“

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