Полуфинал №1 на Евроволей 2026: Турция - Сърбия! Следете мача ТУК!

Сърбия и Турция играят в първия полуфинал от 16:00 часа в Истанбул на Европейското първенство по волейбол за жени.

Това ще бъде повторение на финала за златото от 2023 година в Брюксел, когато Турция влезе в историята, спечелвайки първата си титла в надпреварата.

Двубоят се излъчва на живо по MAX Sport 2.

Капитанът на Турция Еда Ердем и сръбската ѝ колежка Мая Огненович вече написаха история с 10-ото си участие на европейско първенство – постижение, което говори много за тяхното спортно дълголетие на най-високо ниво.

Селекционерът на Турция Даниеле Сантарели прие, че играта у дома носи допълнително напрежение и наблегна, че макар Турция да спечели Волейболната лига на нациите по-рано тази година, това първенство е съвсем различна история и предишните резултати, включително победата с 3:2 от 2023 г., нямат никакво значение. Зоран Терзич, който се завърна начело на Сърбия за своето единадесето европейско първенство, изравнявайки рекорда на руската легенда Николай Карпол, призна, че нещата са се променили с идването на нови поколения, но въпреки това отборът е работил усилено и методично, за да остане концентриран и да се подготви по най-добрия начин за полуфинала с Турция. Този мач ще бъде 77-и за Терзич на европейски първенства, което само по себе си е рекорд.

Полуфинал №1:

Две поредни успешни атаки на Мелиса Варгас и Турция поведе с 2:1 в началото на двубоя. Илкън Айдън заби ас и 3:1. Нова мощна атака на Мелиса Варгас - 4:2. Контраатака на Еда Ердем и резултата стана 5:2. Единична блокада на Хена Куртагич - 4:5. "Репрезентацията" изравни при 5:5. Сърбия поведе със 7:6. Еда Ердем хвана на блокада атака на Тияна Бошкович - 7:7. Дваен блок на Александра Узелац и Хена Куртагич и 9:7. Блокаут на Илкин Айдън и Турция поведе отново с 11:9. При 12:9 за Турция, Зоран Терзич взе прекъсване за Сърбия. Атака на Мелиса Варгас и 13:9 за домакините. Тияна Бошкович атакува безкомпромисно за 11:13. Блокада на Хена Куртагич - 12:14.

ТУРЦИЯ - СЪРБИЯ 0:0 (15:13)

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