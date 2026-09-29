Аделеке за битката с контузиите, ирландската гордост и уроците на пистата

След като през февруари постави национален рекорд на 300 метра, Рашидат Аделеке изглеждаше устремена към феноменален състезателен сезон през 2026 година. Травма в самото начало на състезанията на открито обаче заплаши да провали всичките ѝ амбиции. Въпреки трудностите, ирландската спринтьорка успя да преодолее физическите препятствия и да завърши годината със забележителни успехи.

Равносметката за Аделеке носи огромна благодарност за възможността да се състезава на най-високо ниво, да представя родината си и да служи за пример на младите, макар самата тя все още да черпи вдъхновение от идоли като боксьорката Кейти Тейлър.

“Беше изключително странна година за мен. Всичко вървеше отлично и се очакваше това да бъде най-силният ми сезон, но просто не успявах да остана здрава, тъй като подлагах тялото си на нови натоварвания“, сподели Аделеке пред Европейската атлетика. “Изключително щастлива съм, че завърших сезона с личен рекорд, какъвто дори не се надявах да постигна. Дори не бях сигурна, че ще покрия норматива за Eвропейското първенство. Да изляза на пистата и да докажа на себе си, че все още имам потенциала да бъда сред най-добрите в света, ми даде цялата увереност, от която имах нужда.“

Върховото постижение в кариерата ѝ дойде на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 година. Аделеке избяга 200 метра за 22.28 секунди, записвайки нов национален рекорд на Ирландия и печелейки сребърен медал — финиширайки точно зад британката Ейми Хънт и пред Дина Ашър-Смит. С оглед на здравословните проблеми през годината, това отличие бе едно от най-емоционалните за ирландския лагер.

Трибуните в Бирмингам бяха залети от ирландски знамена, а подкрепата на феновете създаде усещане за домакинско първенство. Привържениците чакаха с часове край микс зоната, за да поздравят своите медалисти.

“Да бъдеш ирландец е най-хубавото нещо на света“, заяви с усмивка лекоатлетката. “Невероятно горда съм, че представям такава прекрасна нация. Дори на турнира Атлос имаше ирландски знамена. Когато видя знамето в публиката, получавам огромен прилив на енергия.“

По подобие на много популярни личности, Аделеке понякога се сблъсква и с негативни коментари в интернет пространството, но подчертава, че избира да насочва вниманието си единствено към позитивните послания.

“Родена съм и израснала в Ирландия и се състезавам с гордост. Фокусирам се върху тези 95 процента от хората, които ме подкрепят и ме ценят такава, каквато съм, а не върху петте процента негативизъм. Когато си под светлините на прожекторите, винаги ще има коментари – независимо дали печелиш или губиш, дали става дума за раса, възраст или пол. Просто го приемам като част от реалността“, допълни спринтьорката.

Макар да беше изпълнена с физически и психически предизвикателства, изминалата година се превърна в ценен урок за 24-годишната състезателка, която остава устремена към най-високите върхове в леката атлетика.

“Беше изключително трудно и имаше моменти, в които подлагах всичко на съмнение. Но знам на какво съм способна. Тази година научих много и ще приложа всички тези уроци занапред“, категорична е ирландката.

Следващото сериозно предизвикателство пред Рашидат Аделеке ще бъде сезонът в зала през 2027 година, където тя ще има възможност да атакува първия си медал от Европейско първенство на закрито.

Макар че през настоящата година основният фокус на атлетката бе насочен към дистанцията от 200 метра, тя запазва силното си желание да се състезава и на 400 метра, където голямата цел остава постигането на резултат под 49 секунди.

Успехите на Аделеке през 2026 година, реализирани въпреки редица препятствия, я правят още по-амбицирана и нетърпелива да види какво може да постигне през следващия сезон и в по-далечен план.

“Ако някой ми беше казал, че ще спечеля медал от Европейското първенство, след като едва две седмици по-рано едва се класирах с 22.8 секунди, а след това бягах за 22.2… Трябва да ценя повече възможностите си и да не се ограничавам, защото понякога съм прекалено голям реалист“, откровена е тя.

“Започнах работа със специалист по спортно представяне и с хора, които ме зареждат с истински позитивизъм, което е огромна подкрепа за мен. Изключително развълнувана съм за следващата година и за това, което ще мога да покажа след един пълен състезателен сезон“, допълва състезателката.

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Снимки: Gettyimages