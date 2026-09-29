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Откриха нова атлетическа писта в Павликени

  • 29 сеп 2026 | 17:34
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Откриха нова атлетическа писта в Павликени

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов беше удостоен със специален плакет от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов на 27 септември. Отличието е признание за приноса му към развитието на леката атлетика в България и беше връчено по време на официалното откриване на реконструираната лекоатлетическа писта на градския стадион “Ганчо Панов“ в град Павликени.

Заради предварително поети професионални ангажименти Павлов нямаше възможност да присъства лично на церемонията, но ден след нея получи своя плакет.

Самото събитие предизвика сериозен интерес сред спортната общественост и жителите на града. Сред присъстващите беше и Магдалена Христова – многократна шампионка на България в скока на дължина и спринтовите дисциплини на 60, 100 и 200 метра. Тя продължава да държи националните рекорди в скока на дължина за жени в зала и за девойки, а днес предава своя опит като треньор в „Приорити спорт“.

Реконструкцията е извършена от „Арете Строй“ – утвърдена компания в сферата на спортната инфраструктура. Обновяването на пистата е важна стъпка към осигуряването на по-добри условия за подготовка и развитие на младите атлети от Павликени и региона.

БФЛА изказва своята благодарност към Община Павликени и кмета инж. Емануил Манолов както за оказаното признание, така и за последователните усилия за подобряване на спортната база и условията за развитие на леката атлетика в региона.

Подобни инвестиции са важна предпоставка повече деца да получат възможност да тренират при съвременни условия и да направят своите първи стъпки в Царицата на спортовете.

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