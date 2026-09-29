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Още една титла за Патирадж през 2026 г.

  • 29 сеп 2026 | 16:19
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Още една титла за Патирадж през 2026 г.

Звездата на Шри Ланка в хвърлянето на копие Румеш Патирадж продължи великолепната си серия през сезона и завоюва златния медал на Азиатските игри. Представителите на Индия Яшвир Сингх и Рохит Ядав допълниха почетната стълбичка, спечелвайки съответно сребърното и бронзовото отличие.

Патирадж си осигури първото място с постижение от 88.55 метра в последния си шести опит в понеделник. Сингх, който по-рано през годината грабна бронз на Игрите на Британската общност, стигна до среброто с личен рекорд от 85.72 метра, а Ядав завърши трети с 84.35 метра.

Олимпийският първенец от Пакистан Аршад Надийм разочарова и остана на четвърта позиция с резултат от 80.29 метра. В същото време шампионът Нирадж Чопра от Индия приключи кампанията си още през август заради скъсани връзки. Многократният олимпийски медалист бе останал втори зад Патирадж на Игрите на Британската общност, след като водеше трудна битка за възвръщане на формата си след деветмесечно възстановяване.

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Снимки: Gettyimages

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