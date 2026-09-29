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Любопитни факти за Джанмарко Тамбери

  • 29 сеп 2026 | 14:25
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Джанмарко Тамбери е от онези редки спортисти, чието умение да превръщат всяко състезание в истинско шоу е закодирано в самото им ДНК. Със своята харизма и неизчерпаема енергия италианският лекоатлет отдавна е спечелил сърцата на феновете по целия свят. Ето няколко интригуващи подробности от живота и кариерата на голямата звезда в скока на височина:

- Скокът на височина е семейна традиция
Леката атлетика буквално тече във вените му. Неговият баща Марко Тамбери също е бил състезател в скока на височина и дори е държал националния рекорд на Италия. Дълги години бащата е и личен треньор на Джанмарко, а олимпийският и европейски първенец не спира да изтъква ключовата му роля за успехите си.

- Поставя нови стандарти на Стария континент
Тамбери стъпва за пръв път на европейския връх през 2016 година. През 2022 година той стана първият мъж с две континентални титли в дисциплината, през 2024 година триумфира за втори пореден път, а през 2026 година отново защити златото си.

- Пренаписване на европейската история
С невероятната си победа на Европейското първенство в Бирмингам през 2026 година и резултат от 2.32 метра Тамбери стана първият атлет в историята — както при мъжете, така и при жените — с четири европейски титли в скока на височина. При дамите Рут Бейтия и Ярослава Магучих имат по три златни отличия, но италианецът първи достигна кота четири.

- Италианска легенда
Обичан и боготворен в родината си, Тамбери се превърна в първия италиански състезател с четири златни медала в една и съща дисциплина от континентални първенства. В същата паметна вечер в Бирмингам сънародничката му Надя Батоклети също грабна четвъртото си злато от европейски шампионати с триумф на 10 000 метра, след като броени дни по-рано спечели и бягането на 5000 метра.

- Специален семеен триумф
Четвъртото европейско злато бе исторически момент за Тамбери, но същевременно имаше и огромен личен заряд. Победата дойде точно на първия рожден ден на дъщеря му Камила, а щастливият баща отпразнува успеха, като изпя песничка за рождения ден заедно с препълнените трибуни на стадиона.

- Първата голяма страст — баскетболът
Преди да се посвети на сектора за висок скок, като дете Тамбери е бил запленен от баскетбола. Тази любов не е угаснала и до днес — той дори взе участие в две издания на Мача на знаменитостите от уикенда на звездите в НБА, последното от които през 2024 година.

- Произходът на наполовина обръснатата брада
Емблематичният стил на Тамбери с наполовина обръснато лице е негова запазена марка на големи форуми. Началото на тази традиция е поставено още през 2011 година, когато той е само на 19 години. Това е част от неговата психологическа подготовка, като самият атлет споделя: “Обичам да бъда на сцена и да забавлявам публиката“.

- Ексцентричните чорапи
Освен нестандартната брада, Тамбери почти никога не излиза в сектора без атрактивни и шарени чорапи. Той обръща внимание на всеки детайл от сценичния си образ и дори разполага с персонализиран модел чорапи с изображение на емблематичното му полуобръснато лице.

- Изгубената венчална халка в Сена
След като на Игрите в Токио през 2021 година спечели златото и го сподели с Мутаз Баршим, на откриването на Олимпиадата в Париж през 2024 година Тамбери имаше честта да бъде знаменосец на Италия. По време на парада на нациите по река Сена халката му се изплъзна и падна във водата. Той публикува емоционално извинение към съпругата си в социалните мрежи, като шеговито ѝ предложи и тя да хвърли своята във водата, и допълни:

“Ако трябваше да се случи, ако трябваше да загубя този пръстен, не бих могъл да си представя по-добро място. Той ще остане завинаги на дъното на реката в града на любовта.“

- В болница броени дни преди олимпийския финал
Драмата за италианеца в Париж през 2024 година не спря дотук. Броени дни преди квалификациите той бе приет по спешност в болница. Изследванията — скенер, ехография и кръвни тестове — показаха криза, причинена от камък в бъбреците и съпътстваща инфекция. Въпреки болките и здравословните проблеми, Тамбери намери сили да излезе в сектора и зае единадесето място на олимпийския финал с преодолени 2.22 метра.

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Снимки: Gettyimages

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