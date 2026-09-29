Масай Ръсел е уверена, че може да бъде сред най-добрите и в спринта на 100 метра

Олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия Масай Ръсел направи смело изказване относно потенциала си в класическия спринт, изразявайки увереност, че би постигнала впечатляващи резултати, ако се състезаваше в гладкото бягане. Американката записа изключителен сезон през 2026 година, като не допусна нито едно поражение. Тя увенча кампанията си с трофея от Диамантената лига в Брюксел, победа на шампионата на Световната атлетика в Будапеща, донесла ѝ премия от 150 000 долара, както и с нов световен рекорд от 12.09 секунди, поставен в Цюрих.

След като се утвърди като абсолютен хегемон в препятствените бягания, лекоатлетката заяви в социалните мрежи, че тренировъчната ѝ подготовка би ѝ позволила да бъде сериозна заплаха за най-бързите спринтьорки в света.

“Ако наистина се готвех за спринта на 100 метра, искрено вярвам, че щях да покажа доста солидни резултати. Много хора не осъзнават, че тренирам за 100 метра с препятствия абсолютно всеки ден. Както бягането през препятствия изисква специфични умения, така и чистият спринт е цяло изкуство. Най-добрите състезателки правят така, че всичко да изглежда лесно – точно както и аз над препятствията, но повярвайте ми, изобщо не е така“, сподели Ръсел.

Борбата за върха в женския спринт на 100 метра обаче е изключително оспорвана предвид историческите времена на водещите лекоатлетки. Ямайската звезда Илейн Томпсън-Хера остава най-бързата жива жена в историята с постижението си от 10.54 секунди, записано в Юджийн през 2021 година. Пред нея е единствено световната рекордьорка Флорънс Джойнър със своите 10.49 секунди от юли 1988 година.

Легендарната Шели-Ан Фрейзър-Прайс е трета във вечната ранглиста с 10.60 секунди, следвана плътно от американката Мелиса Джеферсън-Уудън, която записа 10.61 секунди в Токио. Сред най-големите конкурентки на пистата са още Шерика Джаксън от Ямайка и Ша'Кари Ричардсън от САЩ, които делят седмата позиция в историята с време от 10.65 секунди, както и представителката на Сейнт Лусия Джулиън Алфред с личен рекорд от 10.70 секунди.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages