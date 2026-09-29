Кенийски атлет получи две години наказание за допинг

Кенийският състезател в бяганията на дълги разстояния Филемон Киплимо Кимайо бе наказан с лишаване от състезателни права за срок от две години от Звеното за почтеност в леката атлетика, като санкцията влиза в сила от 1 септември 2026 г.

Лекоатлетът обясни положителната си проба с прием на предписано на съпругата му лекарство, което е съдържало забраненото вещество хлорталидон. Хлорталидонът спада към групата на диуретиците и маскиращите агенти. Още преди да бъде тестван през лятото, Кимайо е информирал органите на Звеното за почтеност в леката атлетика за използвания медикамент, като впоследствие е предоставил и фотографски доказателства за препарата OLMECURE-CT 40, чийто състав включва олмесартан медоксомил и хлорталидон.

На 26 юли кениецът финишира на трета позиция на полумаратона в Богота (Колумбия) с резултат от 1:03:53 часа, след като през предходния сезон бе спечелил надпреварата. През 2025 г. Кимайо записа личен рекорд на маратонската дистанция от 2:04:01 часа при второто си място в Хамбург, а на маратона в Чикаго се нареди осми с 2:06:14 часа. Неговите върхови постижения включват 58:11 минути на полумаратон, 27:23 минути на 10 километра на шосе и 27:25.08 минути на 10 000 метра на писта.

Успехите му донесоха и солидни финансови постъпления – 20 000 евро от Хамбург, 3000 евро за осмото място в Берлин, 7000 евро от полумаратона във Валенсия през 2021 и 2022 г., както и парична премия от Богота. Тъй като 27-годишният атлет призна обвиненията, санкцията му бе редуцирана.

Хлорталидонът и хидрохлоротиазидът са тиазидни диуретици, които се прилагат при лечение на високо кръвно налягане и за намаляване на задържаните в организма течности. Хидрохлоротиазид бе субстанцията, открита и в допинг пробата на световната рекордьорка Рут Чепнгетич, чийто тест показа приблизително 3800 нг/мл – стойност около 190 пъти над допустимия праг.

Кения вече криминализира определени практики, свързани със спортния допинг, но мерките са насочени основно към обслужващия персонал и измамните схеми, вместо да третират самия положителен тест като престъпление. Местният антидопингов закон предвижда глоби и до три години затвор за лекари, мениджъри, треньори и други специалисти, признати за виновни в подпомагане или съучастие в допингови схеми. Наказателна отговорност се носи и при фалшифициране на медицински документи по време на разследвания. От своя страна Световната антидопингова агенция (WADA) традиционно не подкрепя криминализирането на положителните проби на самите спортисти, като налага предимно спортни наказания и спиране на правата.

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Снимки: Imago