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Патерсън след диаманта: Лудост е да спечеля финала

  • 6 сеп 2026 | 13:24
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Патерсън след диаманта: Лудост е да спечеля финала

Елинор Патерсън спечели диамантения трофей в скока на височина за 2026 година, след като победи световната рекордьорка Ярослава Магучих. Австралийката се наложи в Брюксел с 2.01 м, а украинката остана втора с 1.99 м. Патерсън беше изключително развълнувана от успеха си.

Патерсън нанесе ново поражение на Магучих и извоюва диаманта в скока на височина
Патерсън нанесе ново поражение на Магучих и извоюва диаманта в скока на височина

“Невероятно е. Печелила съм състезание от Диамантената лига само веднъж преди това през 2023 г., така че да спечеля финала е лудост. Знаех, че съм в добра форма, след като скочих 2.02 м преди няколко дни. Беше хладно, но просто излязох да се забавлявам и съм супер доволна от това как се разви днешният ден. Нивото на високия скок е невероятно с Ярослава Магучих и Никола Олислагерс. Привилегия е да се състезавам с тях, но днес останах стриктно спазваща собствения си процес, което наистина се отплати. Смяната на треньора след Олимпийските игри в Париж беше смел ход, но беше най-доброто решение в живота ми. Когато си щастлив спортист, постигаш прекрасни неща и аз съм във възторг, че възнаграждавам упоритата работа на отбора си”, каза Патерсън след победата си.

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Снимки: Gettyimages

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