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Коя ще е най-бързата стратегия в Гран При на Италия?

  • 6 сеп 2026 | 10:12
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Предвид изключително ниската деградация, която гумите на Пирели показаха в хода на тренировките преди Гран При на Италия, официалният доставчик на гуми във Формула 1 е категоричен, че най-бързата стратегия в днешното състезание на „Монца“ ще бъде с един стоп. От италианската компания също така казват, че и трите им типа гуми са подходящи за надпреварата в Храма на скоростта, която ще бъде с продължителност от 53 обиколки.

Ще има ли сили Пиер Гасли за още една сензация в Храма на скоростта?
Ще има ли сили Пиер Гасли за още една сензация в Храма на скоростта?

Според Пирели най-оптималният вариант за покриването на дистанцията ще бъде начало със средно твърдите гуми и финал с твърдите, като спирането в бокса трябва да дойда между 24 и 30 обиколки. Възможно е и малко по-агресивно начало с меката смес и спиране в прозореца 19-25 обиколки, отново за твърди гуми.

От гледна точка наличните гуми, абсолютно всички пилоти, с изключение на Джордж Ръсел и наказаните да стартират от дъното Андреа Кими Антонели, Лиам Лоусън и Алекс Албон, са запазили по един комплект нови средно твърди сликове и един комплект нови твърди гуми. Ръсел и Лоусън имат и по един комплект вече карани сликове от средно твърдата смес, а Антонели и Албон имат по един допълнителен комплект чисто нови гуми от същия тип.

Състезанието за Гран При на Италия, 13-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 16:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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