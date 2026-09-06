Арсенал срещу Челси в голямото дерби този уикенд в Премиър лийг

Неделният дерби сблъсък от третия кръг на Премиър лийг изправя един срещу друг отборите на Арсенал и Челси на стадион "Емиратс". И двата лондонски тима започнаха новата кампания с пълен актив от 6 точки, но показаха съвсем различен стил на игра в първите два кръга.

Арсенал заема третото място в класирането, след като постигна две победи без допуснат гол — 3:0 срещу Ковънтри Сити и 1:0 срещу Астън Вила. Възпитаниците на Микел Артета продължават да показват изключителна стабилност в защита, като са допуснали само един точен изстрел към вратата на Давид Рая от общо 11 отправиха съперниците им в първите си два мача.

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От своя страна, Челси на Чаби Алонсо заема четвъртата позиция и се наслаждава на изключително резултатен старт с общо 12 гола в своите срещи — победи с 3:2 над Фулъм и 4:2 срещу Брайтън. Нападението на "сините", предвождано от Коул Палмър, Морган Роджърс и Жоао Педро, демонстира бързина и ефективност, въпреки че тимът отбеляза по-ниски проценти на владение на топката.

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Интересен акцент в срещата е първият пряк мениджърски сблъсък във Висшата лига между Микел Артета и Чаби Алонсо. Двамата специалисти са израснали заедно в Страната на баските и поддържат близко приятелство от детските си години.

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Уилям Салиба пропуска срещата за домакините поради контузия в гърба, а Юриен Тимбер поднови леки тренировки, но участието му остава под въпрос. Бруно Гимараеш също бе с лек удар след мача с Астън Вила. В предни позиции Букайо Сака, който се разписа и в двата откриващи мача за сезона, отново ще води атаката заедно с Кай Хавертц и Христос Цолис.

При Челси халфът Мойсес Кайседо попадна сред резервите след проблеми с контузия, докато Джордан Хендерсън е извън строя. В защитния вал пред Емилиано Мартинес стартират Уесли Фофана, Максенс Лакроа и Ливай Колуил.

Арсенал е в серия от девет поредни мача без загуба срещу Челси в Премиър лийг (6 победи и 3 равенства). Нещо повече — "сините" от Западен Лондон загубиха последните си четири гостувания на "Емиратс" в първенството при обща голова разлика 11:2 в полза на домакините.

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