Артета: Ще е красиво да се изправя срещу Чаби Алонсо

Мениджърът на Арсенал Микел Артета ще се изправи срещу приятеля си от детството Чаби Алонсо, когато в неделя неговият отбор се изправя срещу Челси в лондонско дерби. Двата са от един регион в Испания и се познават от години.

“Много се радвам за него. Невероятно е, защото имаме история заедно. Да се изправим един срещу друг на това ниво с отговорността, която имаме да ръководим едни от водещите отбори в страната, е наистина красиво преживяване. Говорих с него. Сега е по-трудно да се срещаме, защото графикът ни е натоварен, но приятелството ни ще продължи още години”, сподели Артета.

🚨🚨 "A PROPER DERBY Welcome AWAITS "



Mikel Arteta Fires Warning at Xabi Alonso ahead of the London Derby on Sunday as Arsenal host Chelsea in a high stake clash....



🗣️ 🎙️ "Xabi is my brother, my friend… but on Sunday, friendship ends at the tunnel. I will give him a hug… — Russo (@SportsQoner) September 4, 2026

Той говори и за кадровите проблеми в състава. Той заяви, че Бруно Гимараеш е имал лек проблем, но вероятно утре ще поднови тренировки. Артета обясни и ситуацията с Уилям Салиба, който бе регистриран за Шампионската лига, но още не се знае кога ще се завърне на терена: “Не знаем точно колко седмици ще отсъства, защото е процес, а при всеки той е различен. Развива се добре, но трябва да почакаме и да видим как ще реагира гърбът му преди да започне натоварвания.”

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago