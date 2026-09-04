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Артета: Ще е красиво да се изправя срещу Чаби Алонсо

  • 4 сеп 2026 | 18:14
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Артета: Ще е красиво да се изправя срещу Чаби Алонсо

Мениджърът на Арсенал Микел Артета ще се изправи срещу приятеля си от детството Чаби Алонсо, когато в неделя неговият отбор се изправя срещу Челси в лондонско дерби. Двата са от един регион в Испания и се познават от години.

“Много се радвам за него. Невероятно е, защото имаме история заедно. Да се изправим един срещу друг на това ниво с отговорността, която имаме да ръководим едни от водещите отбори в страната, е наистина красиво преживяване. Говорих с него. Сега е по-трудно да се срещаме, защото графикът ни е натоварен, но приятелството ни ще продължи още години”, сподели Артета.

Той говори и за кадровите проблеми в състава. Той заяви, че Бруно Гимараеш е имал лек проблем, но вероятно утре ще поднови тренировки. Артета обясни и ситуацията с Уилям Салиба, който бе регистриран за Шампионската лига, но още не се знае кога ще се завърне на терена: “Не знаем точно колко седмици ще отсъства, защото е процес, а при всеки той е различен. Развива се добре, но трябва да почакаме и да видим как ще реагира гърбът му преди да започне натоварвания.”

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Снимки: Imago

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