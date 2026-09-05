Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА в efbet Лига - на живо след 1:1 на "Коритото"
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Билбао се разправи с Атлетико за едно полувреме

Билбао се разправи с Атлетико за едно полувреме

  • 5 сеп 2026 | 19:47
  • 1637
  • 4

Отборът на Атлетик Билбао записа успех с убедителното 3:0 над гостуващия Атлетико Мадрид в най-вълнуващия сблъсък от съботната програма на четвъртия кръг в Ла Лига. Така баските нанесоха първо поражение на своя съперник през сезона.

След като гостите имаха игрово преимущество през първата част, през второто полувреме те получиха цели три гола. Още в 46-ата минута Нико Уилямс се разписа с глава след рикоширал удар на брат му Иняки Уилямс. Само две минути по-късно именно баткото пусна пас за Роберт Наваро, който финтира Алехандро Грималдо и се разписа със своя удар. Последва нов продължителен натиск за мадридчани, но в 90-ата минута те бяха наказани за трети път в двубоя. Тогава резервата Джони Кардосо пресече пас на Бенят Геренабарена, но така нагласи топката за Ойхан Сансет, който със своя шут оформи крайното 3:0.

Така двата тима засега са съседи в класирането, като Атлетико е шести със своите 7 точки, а с една по-малко Билбао заема седмата позиция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

Спортният директор на Ливърпул избра Саудитска Арабия

  • 5 сеп 2026 | 15:23
  • 4309
  • 5
Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

Инфантино пристигна в Полша за Световното първенство за жени до 20 години

  • 5 сеп 2026 | 15:12
  • 1527
  • 0
Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

Хьонес за Ундав: Това е съдбата на суперзвездите - да питат за него след победа с 4:1

  • 5 сеп 2026 | 15:12
  • 1609
  • 0
Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

Лацио ще привлече още един свободен агент от Унион (Берлин)

  • 5 сеп 2026 | 15:10
  • 1090
  • 0
Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

Правилото, което обяснява защо дузпата на Мбапе не беше пребита

  • 5 сеп 2026 | 14:36
  • 13085
  • 11
Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

Ханзи Флик: Реал Мадрид игра добре, но това е футболът

  • 5 сеп 2026 | 14:07
  • 6797
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

ЦСКА приключи победната серия с грешна стъпка на “Коритото”, нови призиви за оставка

  • 5 сеп 2026 | 20:51
  • 57879
  • 198
11-те на Левски и ЦСКА 1948, Веласкес с осем промени

11-те на Левски и ЦСКА 1948, Веласкес с осем промени

  • 5 сеп 2026 | 20:33
  • 13983
  • 5
Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

Теодор Салпаров се сбогува емоционално пред 9000 зрители в София

  • 5 сеп 2026 | 18:36
  • 16781
  • 26
Ради Здравков: Мбапе е първи, а Пастор е трети по скорост в света

Ради Здравков: Мбапе е първи, а Пастор е трети по скорост в света

  • 5 сеп 2026 | 19:16
  • 6145
  • 21
Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

Интер с луд обрат срещу Наполи в гладиаторска битка

  • 5 сеп 2026 | 19:00
  • 4677
  • 2
Шалке 04 0:0 Байерн, пропуски на Олисе и Лаймер

Шалке 04 0:0 Байерн, пропуски на Олисе и Лаймер

  • 5 сеп 2026 | 20:20
  • 1360
  • 2