Билбао се разправи с Атлетико за едно полувреме

Отборът на Атлетик Билбао записа успех с убедителното 3:0 над гостуващия Атлетико Мадрид в най-вълнуващия сблъсък от съботната програма на четвъртия кръг в Ла Лига. Така баските нанесоха първо поражение на своя съперник през сезона.

След като гостите имаха игрово преимущество през първата част, през второто полувреме те получиха цели три гола. Още в 46-ата минута Нико Уилямс се разписа с глава след рикоширал удар на брат му Иняки Уилямс. Само две минути по-късно именно баткото пусна пас за Роберт Наваро, който финтира Алехандро Грималдо и се разписа със своя удар. Последва нов продължителен натиск за мадридчани, но в 90-ата минута те бяха наказани за трети път в двубоя. Тогава резервата Джони Кардосо пресече пас на Бенят Геренабарена, но така нагласи топката за Ойхан Сансет, който със своя шут оформи крайното 3:0.

🔚 𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢!



A superb performance from Athletic to secure their second consecutive victory in @laligaEN and their first three points of the season at San Mamés.#AthleticAtleti #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/8rRtpfMr4Q — Athletic Club (@Athletic_en) September 5, 2026

Така двата тима засега са съседи в класирането, като Атлетико е шести със своите 7 точки, а с една по-малко Билбао заема седмата позиция.

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Снимки: Gettyimages