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Фенербахче успя: УЕФА намали наказанието на Матео Гендузи

  • 25 сеп 2026 | 21:30
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Фенербахче успя: УЕФА намали наказанието на Матео Гендузи

Наказанието на френския халф на Фенербахче Матео Гендузи бе намалено и той може да играе за тима от Истанбул във втория кръг на Шампионската лига срещу Астън Вила

Гендузи бе наказан за два мача, защото бе в центъра на инцидентите при успеха на тима му срещу Лион с 2:1 на 26 август. Халфът бе наказан за общо 4 мача, от които два условно за това, че е "провокирал публиката и нарушил правилника за добро поведение". 

Фепербахче подаде жалба срещу наказанието, а Апелативната комисия на УЕФА го намали от четири срещи с две твърди изтърпяване на наказанието на три с един мач, при който няма право да играе. Той пропусна вече срещата срещу Рома, завършила 1:1, но сега ще бъде на разположение на треньора Исмаил Картал. 

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Снимки: Imago

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