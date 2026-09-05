Моуриньо: Бетис игра за равенство, но имаше късмет и спечели

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо коментира поражението с 0:1 от Бетис в 4-тия кръг на Ла Лига.

„Не съм гледал спорните моменти в детайли. Не ги прегледах в съблекалнята, така че не мога да коментирам", заяви Моуриньо.

„Мисля, че отборът изигра отличен мач. Понякога губиш и не знаеш защо, не можеш да го обясниш. Доминирахме сериозно, централните защитници бяха великолепни, контролираха абсолютно всичко. Имаше много атаки и много голови положения. Ако мачът беше завършил наравно, щяхме да сме разочаровани, защото направихме повече, така че представете си как се чувстваме след загуба", каза португалският специалист.

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„Карлос Еспи вкара фантастичен гол, може би е имало засада, а може и да не е, но той си свърши работата добре. Момчето има огромен потенциал и ще продължи да се подобрява, защото е скромен, трудолюбив и се стреми да се учи. Много съм доволен от него", сподели Моуриньо.

„Отборът играеше добре. Бетис направи няколко контраатаки, което е напълно нормално. Не съм гледал статистиката, но мога да си представя какво сме направили… Създадохме не само положения, но и владеехме топката. Пропуснахме три или четири чисти шанса, а вратарят им направи три или четири впечатляващи спасявания. Смените не бяха, защото съм недоволен от отбора, а защото трябва да извадиш играчи с жълти картони. И ако имаш Диоманде, който играе по крилото, е по-добре да пуснеш Трент Александър-Арнолд, отколкото Дъмфрис", обясни наставникът на Реал.

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„Не знам защо съдията ми показа жълт картон, но го приемам. Станах, защото изглеждаше, че играч на Бетис падна точно пред нашата скамейка. Но не знам, не мога да кажа със сигурност. Видях много разстроени хора на пейката, които гледаха повторенията на екрана. Мисля, че той остави играта да се развива, хареса ми как управляваше жълтите картони през първото полувреме – Бетис се оттегли на почивка без нито един…“, иронично отбеляза Моуриньо.

„Но не бих казал, че сме спечелили или загубили заради един жълт картон. Може би ще си променя мнението, след като гледам мача утре, но днес, съдейки по това, което видях от скамейката, не разбирам защо загубихме. Отборът игра много добре и няма за какво да критикувам когото и да било персонално. Но това, че си заслужавал победата, не ти носи точки. Поздравления за Бетис, които играха за равенство и имаха късмет“, добави Моуриньо на пресконференцията.

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Снимки: Gettyimages