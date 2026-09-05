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Пелегрини: Не победихме заради съдията, а защото използвахме шанса си

  • 5 сеп 2026 | 01:48
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Наставникът на Бетис Мануел Пелегрини не скри радостта си от победата над Реал Мадрид. "Зелено-белите" се наложиха с 1:0 на "Ла Картуха", а гола отбеляза новото попълнение Трой Парът.

„Не е вярно, че сме играли за равенство. Смятам, че отборът излезе да спечели още от първата минута. Опитахме се да търсим противниковата врата срещу съперник като Реал Мадрид, което, разбира се, е трудно. Като цяло през първото полувреме и двата отбора имаха своите моменти. През втората част дори владеехме топката повече и играхме по-често в тяхната половина. В крайна сметка вкарахме гол и взехме трите точки срещу голям съперник в един много оспорван мач. Ако беше завършил наравно, това също щеше да е справедлив резултат. Във футбола често се случва така: ние реализирахме шанса, който имахме, а те – не", каза Пелегрини по повод коментара на Жозе Моуриньо, че севилци са играли за равенство.

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"Футболът ти дава 24 часа. 24 часа, за да се насладиш на победата, и 24 часа, за да страдаш след загуба. В мачовете има много специфични моменти, както се случи срещу Леванте, заради които нещата се развиват по определен начин. Трябва да знаеш как да ги разбереш, да ги анализираш и да си направиш добра самокритика както при победа, така и при загуба. След 24 часа трябва да си убеден в това, което правиш, за да се опиташ да спечелиш следващия мач, което и направихме", продължи чилийският специалист.

„Много се радвам за Трой Парът. Срещу Леванте имаше шанс да промени резултата, но го пропусна. Днес той имаше не късмета, а инстинкта да вкара този гол след удара с глава на Нелсон Деоса, за когото също много се радвам. Когато започваш нов етап в нов отбор, в различна страна, и вкараш гол, с който побеждаваш Реал Мадрид, това ще ти даде много увереност", подчерта Пелегрини.

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"Диего Йоренте получи удар, който му счупи носа. Ще видим за какво точно става въпрос и колко време ще му е необходимо, за да се завърне на терена", коментира треньорът на Бетис.

"Не мисля, че сме играли грубо. Смятам, че и двата отбора се бореха за топката. Не вярвам да е имало съществено влияние от страна на съдията. Дали е показал един жълт картон повече или по-малко, не мисля, че това са решаващи фактори за изхода на мача. Не спечелихме заради съдията, а защото реализирахме едно от положенията си, докато те не успяха да се възползват от своите, било то защото се сблъскаха с Алваро Вайес, или защото пропуснаха дузпата, която имаха", добави Мануел Пелегрини.

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Снимки: Imago

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