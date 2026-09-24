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Пилотите на Астън Мартин с наказания за старта в Баку

  • 24 сеп 2026 | 16:15
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Пилотите на Астън Мартин с наказания за старта в Баку

Пилотите на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл получиха наказания ще бъдат преместени назад на стартовата решетка за съботната Гран При на Азербайджан.

И двамата започнаха уикенда в Баку с нови компоненти в задвижващите системи на своите коли, като част от тези компоненти надвишават разрешените им бройки за сезона. Поради тази причина и двамата получиха наказания, които ще им бъдат наложени след квалификацията.

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Строл ще бъде преместен с 20 позиции назад, а Алонсо – с 25. Надали обаче това ще се отрази значително на техните стартови позиции предвид темпото, което те демонстрираха в хода на днешните тренировки. Във втория час за подготовка двамата заеха последните две позиции и не се очаква тяхното темпо да се подобри значително, за да се класират по-напред в квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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