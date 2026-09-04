Италия и Валентино Роси са вдъхновението на Антонели този уикенд

Новият дизайн на каската на Андреа Кими Антонели за Гран При на Италия е вдъхновен от родината му и мотоциклетната легенда Валентино Роси.

Шлемът беше представен на специална пресконференция на „Монца“, а лидерът в класирането във Формула 1 обясни идеите зад дизайна.

Kimi Antonelli will use a special helmet this weekend, inspired in Valentino Rossi pic.twitter.com/XmncyvnD8G — Holiness (@F1BigData) September 3, 2026

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„Исках да карам с каска, вдъхновена от Вале и когато ми предложиха да използваме версия, близка до каската на Роси от 2002 година от „Муджело“, веднага разбрах, че това е правилният избор.

„Дизайнерът Алдо Друди се справи прекрасно, като преработи този дизайн и се получи версията за домашното ми състезание. Благодаря на Валентино за тази възможност, за мен това е голяма чест“, обясни Антонели.

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Друди и Антонели са адаптирали оригиналния дизайн на каската на Роси и са добавили 22 картинки, символизиращи типични италиански ценности: пица, еспресо, мандолина, мотоциклети, обувки, прически и т.н.

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На каската има изображения на слънце и луна, които винаги са присъствали на каската на Роси, а Кими е добавил картинки и от себе си - една, посветена на семейството му, картингът му с №12 и също така и звездно небе - мотив, който се появява на каската му още преди години.

Всички тези картинки са на фона на италианското знаме, а в задната част на каската са двете фигури на пилотите на Мерцедес: Антонели и Джордж Ръсел.

Kimi Antonelli 2026 Italian Grand Prix Helmet Design 💚🤍❤️



An honour to collaborate with the legendary Aldo Drudi at Drudi Performance, the designer of all of Vale’s iconic helmets 🙌



Kimi X Vale 🇮🇹



✍️Design by Aldo

🎨Paintwork by @BellRacingHQ #ItalianGP pic.twitter.com/KJXuOdSeuB — MDM Designs (@mdm_designs) September 3, 2026

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Снимки: Gettyimages