Италия и Валентино Роси са вдъхновението на Антонели този уикенд

Новият дизайн на каската на Андреа Кими Антонели за Гран При на Италия е вдъхновен от родината му и мотоциклетната легенда Валентино Роси.
Шлемът беше представен на специална пресконференция на „Монца“, а лидерът в класирането във Формула 1 обясни идеите зад дизайна.
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„Исках да карам с каска, вдъхновена от Вале и когато ми предложиха да използваме версия, близка до каската на Роси от 2002 година от „Муджело“, веднага разбрах, че това е правилният избор.
„Дизайнерът Алдо Друди се справи прекрасно, като преработи този дизайн и се получи версията за домашното ми състезание. Благодаря на Валентино за тази възможност, за мен това е голяма чест“, обясни Антонели.
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Друди и Антонели са адаптирали оригиналния дизайн на каската на Роси и са добавили 22 картинки, символизиращи типични италиански ценности: пица, еспресо, мандолина, мотоциклети, обувки, прически и т.н.
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На каската има изображения на слънце и луна, които винаги са присъствали на каската на Роси, а Кими е добавил картинки и от себе си - една, посветена на семейството му, картингът му с №12 и също така и звездно небе - мотив, който се появява на каската му още преди години.
Всички тези картинки са на фона на италианското знаме, а в задната част на каската са двете фигури на пилотите на Мерцедес: Антонели и Джордж Ръсел.
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Снимки: Gettyimages