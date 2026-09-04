Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Италия и Валентино Роси са вдъхновението на Антонели този уикенд

Италия и Валентино Роси са вдъхновението на Антонели този уикенд

  • 4 сеп 2026 | 13:19
  • 236
  • 0

Новият дизайн на каската на Андреа Кими Антонели за Гран При на Италия е вдъхновен от родината му и мотоциклетната легенда Валентино Роси.

Шлемът беше представен на специална пресконференция на „Монца“, а лидерът в класирането във Формула 1 обясни идеите зад дизайна.

Доменикали: Повече спринтове догодина, но няма да е като в MotoGP
Доменикали: Повече спринтове догодина, но няма да е като в MotoGP

„Исках да карам с каска, вдъхновена от Вале и когато ми предложиха да използваме версия, близка до каската на Роси от 2002 година от „Муджело“, веднага разбрах, че това е правилният избор.

„Дизайнерът Алдо Друди се справи прекрасно, като преработи този дизайн и се получи версията за домашното ми състезание. Благодаря на Валентино за тази възможност, за мен това е голяма чест“, обясни Антонели.

Състезанията във Формула 1 стават по-къси от 2027 година
Състезанията във Формула 1 стават по-къси от 2027 година

Друди и Антонели са адаптирали оригиналния дизайн на каската на Роси и са добавили 22 картинки, символизиращи типични италиански ценности: пица, еспресо, мандолина, мотоциклети, обувки, прически и т.н.

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

На каската има изображения на слънце и луна, които винаги са присъствали на каската на Роси, а Кими е добавил картинки и от себе си - една, посветена на семейството му, картингът му с №12 и също така и звездно небе - мотив, който се появява на каската му още преди години.

Всички тези картинки са на фона на италианското знаме, а в задната част на каската са двете фигури на пилотите на Мерцедес: Антонели и Джордж Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 4 сеп 2026 | 07:31
  • 20946
  • 0
Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

  • 3 сеп 2026 | 21:53
  • 16163
  • 24
Пиастри: Максималната ни скорост в Унгария може да е по-висока от тази на "Монца"

Пиастри: Максималната ни скорост в Унгария може да е по-висока от тази на "Монца"

  • 3 сеп 2026 | 20:13
  • 1853
  • 0
Лиам Лоусън получи висока оценка преди Гран При на Италия

Лиам Лоусън получи висока оценка преди Гран При на Италия

  • 3 сеп 2026 | 19:45
  • 1251
  • 0
Леклер потвърди, че Хамилтън ще има приоритет на "Монца"

Леклер потвърди, че Хамилтън ще има приоритет на "Монца"

  • 3 сеп 2026 | 19:06
  • 9959
  • 1
Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

Мерцедес потвърди смяната на двигателя на Антонели

  • 3 сеп 2026 | 16:26
  • 3929
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

Любо Ганев: София ще бъде волейбол, България ще бъде волейбол!

  • 4 сеп 2026 | 13:09
  • 2426
  • 5
Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

Левски обяви състава за ЛЕ - СангаГол и Кирилов са аут

  • 4 сеп 2026 | 10:00
  • 18905
  • 39
ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

ЦСКА картотекира отбора за ЛК - Соле и Алмейда са на линия

  • 4 сеп 2026 | 10:06
  • 12707
  • 17
Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

Никола Цолов с 4-то време в скъсената тренировка на "Монца"

  • 4 сеп 2026 | 11:50
  • 5433
  • 3
Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пд) официално представи Шопов

  • 4 сеп 2026 | 11:51
  • 4084
  • 13
Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

  • 4 сеп 2026 | 12:18
  • 5542
  • 14