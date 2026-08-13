Любо Ганев: Целта е да излезем от групата и да се изкачим, в ранглистата

Президентът на БФВ Любомир Ганев сподели по време на днешната открита тренировка на женския ни национален тим в зала "Христо Ботев" в София, че целта е да излязат от групата на предстоящото ЕвроВолей 2026 и да се изкачат поне с 3-4-5 места в ранглистата.

"Пожелах им преди всичко да са здрави, да играят една за друга, да си помагат, да си слушат треньора и треньорския щаб. Пожелах им да успеят да зарадват българите, защото ние като ръководство вярваме в тях и естествено нашето най-голямо богатство феновете, те също вярват. Казах им, че не е лесно, тъй като в момента сме на 31-о място в ранглистата, казах им, че ако искаме да се класираме за Световното първенство следващата година, трябва да се изкачим поне с 3-4-5 места, за да може да сме 100% сигурни. Пожелах на момичетата наистина да играят със сърце, да се раздават и ако може, да дръпнем няколко места напред", призна Любо Ганев пред медиите.

Марчело Абонданца: Нямаме конкретна задача на кое място да се класираме

"Все пак, целта пред този отбор с всички тези състезателки е да имаме възможност през 2032-а година да сме близко и да имаме възможността да се класираме за Олимпийските игри. Това са състезателките, към тях ще има и от по-младите набори, но общо взето те са войниците. Знаете, че за нас като БФВ нашите състезатели са най-големият актив, така че трябва да го използваме по възможно най-добрия начин. Искам да играят и мислят мач за мач и каквото покажат. Дори да правим някакви планове, всичко зависи от моментната форма. Аз съм сигурен, че ще излезем от групите, а от там нататък не мога да кажа. Но каквото и да направят, за нас ще си остане целта след края на това Европейско първенство, ако може да бъдем на поне 3-4-5 места по-напред в ранкинга, което за мен ще бъде голям успех", каза още президентът на федерацията.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google