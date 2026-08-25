Бленджини: Европейското може да е дори по-трудно от Световното

Старши треньорът на националите ни по волейбол Джанлоренцо Бленджини коментира победата на "лъвовете" с 3:1 (25:21, 25:19, 25:19, 23:25) срещу Чехия в контролата от подготовката преди Европейското първенство през идния месец септември.



"Като цяло съм доволен от това, което се получи днес. Разбира се, въпреки контрола над срещата, винаги е важен спортният резултат. Това как ще се представиш, така че на мен преди всичко ми направи добро впечатление и съм доволен от нагласата, с която момчетата влязоха в мача, от това, че поддържаха едно добро темпо през цялото време. Именно това ще бъде много важно след това да поддържаме това ниво, да запазваме концентрацията и да не подценяваме нито един момент. Като цяло това, което показахме за първи мач съм много доволен.



Наистина остава още малко време, в което сега ще бъде важно пред нас като щаб как ще продължим да дозираме натоварванията, защото в момента провеждаме доста интензивни тренировки и както чисто физиологически, така и като кондиционна тренировка. Така че в оставащото време основната цел пред нас ще бъде постепенно малко да намалим физическите натоварвания, но да запазим в същото време интензивността, и както казах вече - концентрацията. Естествено, в крайна сметка най-важното е да се запазят всички здрави и да запазим пълния си потенциал за Европейското, защото от определена гледна точка за мен Европейското първенство е дори по-трудно и по-сложно от Световното", каза Бленджини.

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