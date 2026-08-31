Диан Генчев: Загубихме от най-добрите

Лудогорец III (Разград) оглави класирането след 5:1 у дома над Олимпик (Варна). Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Лудогорец III разгроми Олимпик и е на върха

Диан Генчев от треньорския щаб на варненци, коментира пред клубния сайт.

„Като резултат е лош, но като игра не беше точно така, тъй като освен голове домакините имаха само още едно чисто положение. Изправихме се срещу най-силния отбор за нас в тази група. Млади, натренирани момчета, бързо отнемат топката, бързо играят. Наистина са ни малко повече, допуснатите голове, но гледаме напред. Тежко се играе в Разград. Мисля си, че там малко отбори ще вземат точка, а какво остава да бият“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google