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  3. Словенец спечели 12-ия етап в колоездачната Обиколка на Испания

Словенец спечели 12-ия етап в колоездачната Обиколка на Испания

  • 3 сеп 2026 | 20:49
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Словенец спечели 12-ия етап в колоездачната Обиколка на Испания

Испанецът Енрик Мас увеличи преднината си на върха в главното индивидуално класиране в колоездачната Обиколка на Испания с късна атака в 12-ия планински етап, който беше с дължина 166 км от Вероа до Салар Алто.

Иначе етапът беше спечелен от словенеца Якол Омрзел, който завърши с време 4 часа, 29 минути и 53 секунди. Второто място е за представителя на домакините Урко Бераде от Керн Фарма, изостанал на 1:56 минути от победителя. Третото място е за Сантяго Бутраго от Колумбия.

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При оставащи 13 километра до финала във височина преди Калар Алто, състезателят на Мовистар Мас се откъсна от преследваща група, включваща Примож Роглич и Феликс Гал. Шокиращо, Мас натисна в атака и се изкачи с пълна сила към върха.

Роглич и Гал, които започнаха деня втори и трети в генералното класиране, не успяха да отговорят, тъй като Мас увеличи преднината си до около две минути.

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Омрзел (Bahrain Victorious) атакува от втора група водещите състезатели на следното изкачване до Калар Алто и запази добра мощност, за да пресече финалната линия с почти две минути преднина пред Урко Бераде Фернандес, а Сантяго Буитраго беше трети.

В генералното класиране Мас е начело с 40:31:51 часа, пред Роглич с 1:45 минути и Феликс Гал от Австрия с изоставане от 2:06.

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Снимки: Imago

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