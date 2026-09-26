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Победа и загуба за българските отбори в предпоследния кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

  • 26 сеп 2026 | 20:03
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Победа и загуба за българските отбори в предпоследния кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд

Победа и загуба записаха националните отбори на България в предпоследния десети кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд.

При жените България се наложи с 2,5:1,5 точки над Беларус. Надя Тончева даде аванс на българския отбор с победа на втора дъска над Варвара Полякова, а Белослава Кръстева на трета дъска подпечата победата с успех над Вераника Абрамкина.

На четвърта дъска Гергана Пейчева добави реми с Ника Венская, което направи поражението на Нургюл Салимова на първа дъска от Аляксандра Тарасенка без решаващо значение.

С победата българският отбор събра 14 мач-точки и заема 15-о място в класирането. Лидер с 18 мач-точки е Китай, пред Казахстан със 17 и Индия с 16.

При мъжете България допусна поражение с 1,5:2,5 точки от Азербайджан. Три от четирите партии в мача завършиха с реми - Аркадий Найдич срещу Шахрияр Мамедяров, Мартин Петров срещу Айдън Сюлейманлъ и Радослав Димитров срещу Елтадж Шафарлъ. Разликата между двата тима дойде от победата на трета дъска на Махамад Мурадлъ над Кирил Георгиев.

Кръг преди края България е на 29-о място с 13 мач-точки.

Водач с 18 мач-точки са домакините от Узбекистан, пред Индия със 17 мач-точки и Германия с 16 мач-точки.

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