Спартак (Варна) излъга шампиона Локомотив (ГО) в първия кръг от шампионата по хандбал

Локомотив (Горна Оряховица) допусна гол в самия край и направи неуспешен старт на защитата на титлата си в мъжкото хандбално първенство.

"Железничарите" претърпяха поражение в откриващия кръг от кампанията при гостуването си на бронзовия медалист от предишния сезон Спартак (Варна) с 25:26 (12:17).

Гостите започнаха по-добре срещата и в началото имаха аванс от 4:2, но постепенно варненци овладяха инициативата и обърнаха до 13:10, а с четири поредни гола в края на полувремето се оттеглиха на почивка с преднина от 17:12.

През втората част варненци поддържаха преднина от 2-3 гола, но малко преди края допуснаха изравняване при 25:25, а в последната минута локомотивци дори имаха притежанието на топката, но направиха пропуск в нападение, а при последвалата контраатака домакините стигнаха до успеха със сирената. В другите две срещи от кръга Фрегата (Бургас) се справи без особени затруднения с гостуващия Осъм (Ловеч) с 35:25 (18:9), а Добруджа и Левски не излъчиха победител за 38:38 (21:19) в Добрич.

Чардафон (Габрово) приема сребърния медалист от миналия сезон Шумен 61 утре, а последната среща от кръга ще се играе на 24 октомври в Гоце Делчев между местния Пирин и НСА.

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