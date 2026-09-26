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Германия кандидатства с Мюнхен за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2046 година

  • 26 сеп 2026 | 17:40
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Германия кандидатства с Мюнхен за домакинство на Олимпийските игри през 2036, 2040 или 2046 година

Германия ще кандидатства за домакинство на Олимпийските и Параолимпийските игри през 2036, 2040 или 2046 година с Мюнхен, обяви в събота германският президент Франк-Валтер Щайнмайер след гласуване на Германската олимпийски комитет (ДОСБ).

"Олимпиадата е огромна възможност за цяла Германия. Нека покажем, че сме страна на възможностите", каза Щайнмайер, преди да обяви резултата.

Мюнхен се кандидатира след две неуспешни опита за домакинство на Зимните игри през 2018 и 2022 година и се смяташе, че има леко предимство пред конкуренцията – кандидатурата на региона Рейн-Рур, водена от Кьолн.

"Щастливи сме, организаторите от Кьолн ни затрудниха много. Това е историческо събитие и искаме да дадем всичко от себе си, за да можем накрая да се представим заедно като Германия - като партньор за Севера, Юга, Изтока и Запада", заяви баварският министър-председател Маркус Зьодер.  Мюнхен се смяташе за фаворит и имаше най-високо оценения проект, след като представители на ДОСБ направиха оценка на кандидатурите преди гласуването. Според проекта всички състезания трябва да се проведат в Бавария, с изключение на футболните мачове в Щутгарт и ветроходните състезания в Кил.

Последните до момента Олимпийски игри в Германия се провеждат в Мюнхен през 1972 година, а селекционерът на националния отбор на Германия по футбол Юрген Клоп подкрепи плановете на страната, споделяйки емоционален личен момент.

"Всичките ми спомени, свързани със спорта, всъщност започват от Олимпийските игри. Паркирахме колата в гаража, спахме в нея и успяхме да се сдобием с билети. Тогава бях едва на пет години. Време е да върнем Игрите в Германия", заяви Клоп пред телевизионния канал ARD.

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