Георги Друмев: Обиколката на България бе изключително успешна

Новият председател на Българска федерация колоездене Георги Друмев определи като изключително успешна завършилата днес в Троян 73-а Обиколка на България.

Надпреварата бе спечелена от поляка Антони Мурий, а победител във финалния пети етап стана белгиецът Рутгер Вутерс, състезаващ се за Хемус Троян. В четвъртия етап пък победата бе за българина Мартин Папанов от Сито Тригон от Тайван.

"Изключително динамична, изключително добре организирана и изключително емоционална Обиколка. Състезанието бе емблематично, защото тази година от България стартира и Джиро д'Италия, така че тази година ще се запомни в историята на българското колоездене. Равносметката от етапите показва много висока средна скорост. Спортно-технически погледнато дали стартират състезателите на Тур дьо Франс, Джиро д'Италия, или Обиколка на България - средната скорост е 50 км/ч.", каза за БТА Друмев.

Той отчете и повишен интерес от страна на зрителите към състезанието след рекордната посещаемост, на която се радваше стартът на Обиколката на Италия в началото на май.

"Разбира се, база за сравнение (бел. р. - откъм популярност) между Джиро д'Италия и Обиколка на България не може да се прави, но само може да ни радва, че на стартовете и финалите във всички градове имаше толкова много семейства с малки дечица с колела, както и толкова много фенове, дошли да гледат", добави той.

"Ние винаги сме имали традиции българите да печелят високопланински етапи. Вчера Мартин Папанов направи нещо, което назад в годините се постигаше често. Чест и почитания за него. Днес видяхме, че в Троян - за 130-ата годишнина на колоезденето в града, победата отиде при състезател от местния клуб. Това може само да ни радва и да награждаме за бъдещето", каза още Друмев.

Председателят на БФК благодари специално общините домакини на стартове и финалите в тазгодишното състезание - Приморско, Бургас, Сливен, Павел баня и Троян, както и Министерството на младежта и спорта и лично на министър Енчо Керязов, който награди призьорите в Обиколката.

"Искам да благодаря за помощта на всички общини за провеждането на Обиколката на България. Те ни оказаха огромна помощ. Трябва да благодаря и на министър Керязов, защото ако министерството не беше зад нас в правилния момент тази обиколка нямаше да се проведе. За догодина си пожелавам да успеем да направим организацията на Обиколката на България много по-отрано. Сега предстоят още стартове от вътрешния календар, както и европейско първенство, след това ще мислим за следващия сезон", завърши Георги Друмев.

Снимка: Tour of Bulgaria/Facebook

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