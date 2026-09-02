Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Георги Друмев: Обиколката на България бе изключително успешна

Георги Друмев: Обиколката на България бе изключително успешна

  • 2 сеп 2026 | 20:57
  • 386
  • 0
Георги Друмев: Обиколката на България бе изключително успешна

Новият председател на Българска федерация колоездене Георги Друмев определи като изключително успешна завършилата днес в Троян 73-а Обиколка на България.

Надпреварата бе спечелена от поляка Антони Мурий, а победител във финалния пети етап стана белгиецът Рутгер Вутерс, състезаващ се за Хемус Троян. В четвъртия етап пък победата бе за българина Мартин Папанов от Сито Тригон от Тайван.

"Изключително динамична, изключително добре организирана и изключително емоционална Обиколка. Състезанието бе емблематично, защото тази година от България стартира и Джиро д'Италия, така че тази година ще се запомни в историята на българското колоездене. Равносметката от етапите показва много висока средна скорост. Спортно-технически погледнато дали стартират състезателите на Тур дьо Франс, Джиро д'Италия, или Обиколка на България - средната скорост е 50 км/ч.", каза за БТА Друмев.

Той отчете и повишен интерес от страна на зрителите към състезанието след рекордната посещаемост, на която се радваше стартът на Обиколката на Италия в началото на май.

"Разбира се, база за сравнение (бел. р. -  откъм популярност) между Джиро д'Италия и Обиколка на България не може да се прави, но само може да ни радва, че на стартовете и финалите във всички градове имаше толкова много семейства с малки дечица с колела, както и толкова много фенове, дошли да гледат", добави той.

"Ние винаги сме имали традиции българите да печелят високопланински етапи. Вчера Мартин Папанов направи нещо, което назад в годините се постигаше често. Чест и почитания за него. Днес видяхме, че в Троян - за 130-ата годишнина на колоезденето в града, победата отиде при състезател от местния клуб. Това може само да ни радва и да награждаме за бъдещето", каза още Друмев.

Председателят на БФК благодари специално общините домакини на стартове и финалите в тазгодишното състезание - Приморско, Бургас, Сливен, Павел баня и Троян, както и Министерството на младежта и спорта и лично на министър Енчо Керязов, който награди призьорите в Обиколката.

"Искам да благодаря за помощта на всички общини за провеждането на Обиколката на България. Те ни оказаха огромна помощ. Трябва да благодаря и на министър Керязов, защото ако министерството не беше зад нас в правилния момент тази обиколка нямаше да се проведе. За догодина си пожелавам да успеем да направим организацията на Обиколката на България много по-отрано. Сега предстоят още стартове от вътрешния календар, както и европейско първенство, след това ще мислим за следващия сезон", завърши Георги Друмев.

Снимка: Tour of Bulgaria/Facebook

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Промениха датата на Общото събрани на БОК

Промениха датата на Общото събрани на БОК

  • 2 сеп 2026 | 16:31
  • 500
  • 0
Теодор Салпаров направи дарение на Образователния и олимпийски център на НСА

Теодор Салпаров направи дарение на Образователния и олимпийски център на НСА

  • 2 сеп 2026 | 16:25
  • 951
  • 0
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 19178
  • 5
Предстои провеждането на най-живописния крос триатлон в България “Лъвско сърце”

Предстои провеждането на най-живописния крос триатлон в България “Лъвско сърце”

  • 2 сеп 2026 | 15:30
  • 636
  • 1
Поредният ирански гросмайстор ще представлява Франция

Поредният ирански гросмайстор ще представлява Франция

  • 2 сеп 2026 | 14:04
  • 705
  • 0
Калояна Налбантова стартира с победа в Китай

Калояна Налбантова стартира с победа в Китай

  • 2 сеп 2026 | 09:41
  • 765
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:2 Левски, феноменален гол на Око-Флекс

Славия 1:2 Левски, феноменален гол на Око-Флекс

  • 2 сеп 2026 | 21:28
  • 100670
  • 173
Много неприятно първо полувреме за Левски на "Овча Купел"

Много неприятно първо полувреме за Левски на "Овча Купел"

  • 2 сеп 2026 | 20:45
  • 19435
  • 11
Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
  • 7926
  • 9
Оснабрюк 0:0 Байерн, начало на мача

Оснабрюк 0:0 Байерн, начало на мача

  • 2 сеп 2026 | 21:45
  • 1653
  • 0
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 19178
  • 5
Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

  • 2 сеп 2026 | 19:05
  • 8067
  • 10