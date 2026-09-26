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Казахстански предприемач е новият президент на световния шахмат

  • 26 сеп 2026 | 13:02
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Казахстански предприемач е новият президент на световния шахмат

Казахстанският предприемач Тимур Турлов беше избран за президент на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) в събота, 26 септември. Изборът се проведе по време на Генералната асамблея на федерацията в Самарканд. Петкратният световен шампион Вишванатан Ананд, който участваше в същата кандидатска двойка, беше избран за заместник-председател.

На решаващия втори тур Турлов и Ананд получиха 110 гласа срещу 85 за най-близките си съперници Вадим Розенщайн и Гордън Танг. Гласуваха 196 делегации, като една се въздържа.

„Мисля, че това е прекрасен момент на единство. Ще направя всичко по силите си, за да помогна на шахматната общност да постигне още по-голям растеж и успех“, каза Турлов пред въодушевените делегати.

Според представителите на изборната комисия някои бюлетини са били обявени за невалидни, защото делегатите не са използвали някой от допустимите знаци — отметка, кръстче или плюс.

На първия тур Турлов и Ананд получиха 96 гласа, Вадим Розенщайн и Гордън Танг — 78, а Ян Хенрик Бютнер и Малкълм Пейн — 20. Наложи се делегациите да гласуват отново, тъй като според изборните правила на ФИДЕ победителят трябва да получи повече от половината гласове.

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Изборът постави бизнесмен от Централна Азия начело на световния шахмат в момент, когато самият регион се превръща в един от най-бързо развиващите се центрове на спорта. По време на кампанията си Турлов обеща по-силна подкрепа за националните федерации, повече цифровизация, финансова устойчивост и разширяване на шахмата отвъд традиционните му центрове.

Роденият през 1987 г. Турлов е основател и главен изпълнителен директор на Freedom Holding Corp, чиито акции се търгуват на Nasdaq. От 2023 г. той ръководи Казахстанската федерация по шахмат. Чрез своята бизнес група Турлов е подкрепял и международни инициативи за шахмат в училищата, както и големи състезания на ФИДЕ.

Неговият кандидат за заместник-председател Ананд има значително повече опит във ФИДЕ. Петкратният световен шампион от Индия заемаше поста от 2022 г., а през юли стана изпълняващ длъжността президент, след като предшественикът му Аркадий Дворкович преустанови изпълнението на задълженията си заради санкции от ЕС и Швейцария. По време на кампанията Турлов твърдеше, че по-малките федерации се нуждаят от по-предвидима подкрепа и че отделните държави трябва да имат по-голяма свобода да развиват шахмата според местните си потребности.

Гласуването съвпадна с 46-ата шахматна олимпиада на ФИДЕ и се проведе тайно, като всяка национална федерация с право на глас разполагаше с един глас. За изборите бяха одобрени три кандидатски двойки.

Снимка: Temur Djanzakov/Kursiv Uzbekistan

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