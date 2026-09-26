Гергана Павлова се класира за финала на единично на турнир по бадминтон в Хърватия

Гергана Павлова се класира за финала на единично жени на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в хърватския град Доня Стубица.

Българката постигна още две победи днес. Поставената под номер 1 в схемата Павлова се наложи на четвъртфиналите над Емили Друен (Франция) с 21:17, 21:10, а на полуфиналите елиминира Мария Судимац (Сърбия) с 21:13, 21:11.

За титлата утре Гергана Павлова ще играе срещу номер 3 Анвеша Гоуда (Индия).

Третият поставен Димитър Янакиев отпадна на четвъртфиналите на единично и на двойки. На сингъл той загуби от номер 5 Олекси Титов (Украйна) с 18:21, 21:23. На двойки Янакиев и Илиян Стойнов претърпяха поражение от французите Тимео Буржен и Орфе Китон-Буису с 13:21, 16:21.

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