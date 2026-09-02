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  3. Матю Бренан спечели 11-ия етап на колоездачната обиколка на Испания

Матю Бренан спечели 11-ия етап на колоездачната обиколка на Испания

  • 2 сеп 2026 | 20:47
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Матю Бренан спечели 11-ия етап на колоездачната обиколка на Испания

Британецът Матю Бренан спечели хаотичния финален спринт в 11-ия етап на колоездачната обиколка на Испания, записвайки трета победа от началото на надпреварата. Той бе победител още във втория и четвъртия ден, а днес остави зад себе си Брайън Кокар и Жорди Меус с фотофиниш в Лорка.

Носителят на червената фланелка Енрик Мас остана началото на класирането и води с минута и 18 секунди пред четирикратния победител Примож Роглич.

"Днес отново взехме инициативата и свършихме отлична работа в последните 10 километра, за да се задържим в челото. В отбора ми е пълно с шампиони и благодаря на всеки един от тях, че ме поддържаше до самия финал на състезанието", заяви колоездачът на "Висма".

Отборът на "ОАЕ Емирейтс", чийто лидер Тадей Погачар отпадна след катастрофа в осмия етап, можеше да загуби още един от състезателите си, след като Кевин Вермерке падна на земята след удар с Хамиш Маккензи. Американецът обаче се изправи и продължи надпреварата.

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