Белгиец спечели последния етап в 73-тото издание на Обиколката на България

Белгиецът Рутгер Ваутерс от отбора на Хемус Троян спечели последния пети етап в 73-ото издание на Обиколката на България по колоездене, а полякът Антони Мурий от Мазовче Серце триумфира в генералното класиране.

Ваутерс беше най-бърз във финалния спринт по 111-километровото трасе със старт-финал в Троян, като изпревари Стефан Ферхуф (Нидерландия) и Рикардо Биондани (Италия).

Рожденикът Мурий, който днес навършва 21 години, започна деня с жълтата фланелка като лидер в състезанието и финишира в основната група, с което запази първото си място в крайното подреждане.

Лилавата фланелка за активност взе нидерландецът Яри Страверс, а фланелката за най-добре представил се катерач отиде при Симоне Лука. Шампион в отборното класиране стана италианският Галина Екотек Лукини.



Министърът на спорта Енчо Керязов награди призьорите в генералното класиране, а етапните победители получиха призовете си от кмета на Троян Донка Михайлова.

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