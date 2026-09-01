Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Звездата на българския национален отбор по баскетбол и най-добър играч на редовния сезон в Евролигата Александър Везенков е отказал оферта за завръщане от НБА, твърди гръцкото издание sportime.gr.

Според информацията предложението е дошло от ръководството на Минесота Тимбъруулвс. Вълците били готови да дадат важна роля в отбора на Везенков, но отговорът му бил отрицателен.

"Везенков изглежда е напълно доволен от Олимпиакос и не е показал никакво желание да отвори вратата към НБА отново", отбелязват от изданието.

Александър Везенков бе част от отбора на Сакраменто Кингс през сезон 2023/2024. Българският ас обаче не получи достатъчно игрово време на паркета и не успя разгърне своя потенциал.

Така Везенков се завърна в Олимпиакос, за който игра от 2018 до 2023. Този негов ход се оказа изключително успешен, тъй като в края на сезон 2025/2026 Саша сбъдна голямата си мечта. Той спечели титлата в Евролигата - трофей, който му убягваше в последните години. Златото стана факт, след като българинът и неговите съотборници надделяха над Реал Мадрид с 92:85.

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