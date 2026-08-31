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Балкан и Апоел ще мерят сили в нова контрола пред публика в Ботевград

  • 31 авг 2026 | 15:24
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Балкан и Апоел ще мерят сили в нова контрола пред публика в Ботевград

Отборите на Балкан и Апоел Тел Авив ще изиграят втори приятелски мач помежду си днес. Срещата е от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Първо организаторите на събитието обявиха, че контролата ще се изиграе при затворени врата, но след това промениха решението си, като публика в спортното съоръжение в Ботевград ще бъде допусната.

Българският шампион и участник в ЕвроКъп през новия сезон и израелският гранд, който се подвизава в Евролигата, се срещнаха в първа проверка преди два дни, когато Апоел се наложи със 101-76 в залата на ЦСКА в София.

Снимка: Балкан / Инстаграм

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