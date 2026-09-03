УЕФА и „Хайсенс“ продължават партньорството си и за Евро 2028

От УЕФА обявиха официално, че „Хайсенс“, водеща световна марка в потребителската електроника и домакинските уреди, ще запази дългогодишната си връзка с европейския футбол като официален партньор на Евро 2028.

Споразумението е продължение на партньорство, което стартира преди Евро 2016. Така „Хайсенс“ ще подкрепи четвърто поредно издание на Европейското първенство. През последното десетилетие сътрудничеството се развиваше през няколко турнира на УЕФА, отразявайки общия ангажимент за подобряване на изживяването на феновете чрез иновации и технологии.

Ги-Лоран Епщайн, изпълнителен директор по маркетинг на УЕФА, заяви: „Радваме се да продължим партньорството си с „Хайсенс“ за Евро 2028. Тяхната трайна ангажираност към европейския футбол в четири последователни турнира на УЕФА демонстрира силата на нашите взаимоотношения и споделената амбиция да създаваме значими преживявания за феновете. Очакваме с нетърпение да направим Евро 2028 незабравимо заедно.“

Като част от подновеното споразумение, „Хайсенс“ ще продължи да предоставя своя опит в дисплейните технологии и потребителските иновации за Евро 2028. Това ще помогне за свързването на феновете с турнира чрез ангажиращи изживявания както на стадионите, така и у дома.

Hisense is proud to be an Official Partner of UEFA EURO 2028.

From the world’s biggest screens to one of football’s biggest stages, we’re bringing fans closer to every unforgettable moment and celebrating the passion that connects millions around the world.



Hisense, Innovating A… pic.twitter.com/TCM0TzEuFR — Hisense (@HisenseGlobal) September 3, 2026

Катрин Фанг, вицепрезидент на „Хайсенс Груп“ и президент на „Хайсенс Глобал Комершъл Сентър“, добави: „Страхотните партньорства се изграждат с времето и нашето пътуване с УЕФА отразява това убеждение. Като първия китайски спонсор на УЕФА за Европейското първенство, през последното десетилетие ние се развихме отвъд чистото спонсорство на марката, за да станем специализиран технологичен партньор на УЕФА в областта на дисплеите, напредвайки ръка за ръка. Чрез авангардни технологии и завладяващи изживявания ние доближаваме публиката до тръпката на футбола. Гледайки напред, ние сме нетърпеливи да напишем следващата глава заедно с УЕФА, създавайки още по-значими моменти за феновете навсякъде.“

Новината беше обявена на изложението ИФА 2026 в Берлин. Там посетителите ще могат да посетят специална зона, посветена на Евро 2028, на щанда на „Хайсенс“. Тя ще предлага интерактивни преживявания на футболна тематика, представени заедно с най-новите технологични иновации на компанията.

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