Цветана Пиронкова направи важна крачка към треньорството

Бившата първа ракета на България Цветана Пиронкова направи важна стъпка в кариерното си развитие, като се включи се в треньорския курс за ниво ITF Level 2 в Пазарджик. Участието на легендарната българска тенисистка подчертава нейния преход към треньорското обучение и желанието да предава богатия си опит на следващите поколения.

Обучението се провежда в периода от 31 август до 11 септември. Организатор на събитието е Българската федерация по тенис, а престижната инициатива се осъществява с финансовата и логистична подкрепа на Олимпийска солидарност.

Страхотен обрат и безапелационен успех: Янаки Милев е на четвъртфинал в Пловдив

Основен лектор на курса е международно признатият експерт Алеш Филипчич, а като помощник-лектор в Пазарджик му партнира Пресиян Коев. Сред участниците в курса за треньори личат и други познати имена от българския тенис, сред които Елица Костова и Александър Лазов.

Драма в Порто: Димитър Кузманов отпадна след четири спасени мачбола

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg