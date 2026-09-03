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  3. Цветана Пиронкова направи важна крачка към треньорството

Цветана Пиронкова направи важна крачка към треньорството

  • 3 сеп 2026 | 19:21
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Цветана Пиронкова направи важна крачка към треньорството

Бившата първа ракета на България Цветана Пиронкова направи важна стъпка в кариерното си развитие, като се включи се в треньорския курс за ниво ITF Level 2 в Пазарджик. Участието на легендарната българска тенисистка подчертава нейния преход към треньорското обучение и желанието да предава богатия си опит на следващите поколения.

Обучението се провежда в периода от 31 август до 11 септември. Организатор на събитието е Българската федерация по тенис, а престижната инициатива се осъществява с финансовата и логистична подкрепа на Олимпийска солидарност.

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Основен лектор на курса е международно признатият експерт Алеш Филипчич, а като помощник-лектор в Пазарджик му партнира Пресиян Коев. Сред участниците в курса за треньори личат и други познати имена от българския тенис, сред които Елица Костова и Александър Лазов.

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Снимки: Sportal.bg

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