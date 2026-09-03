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  3. Драма в Порто: Димитър Кузманов отпадна след четири спасени мачбола

Драма в Порто: Димитър Кузманов отпадна след четири спасени мачбола

  • 3 сеп 2026 | 18:07
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Драма в Порто: Димитър Кузманов отпадна след четири спасени мачбола

Втората ракета на България Димитър Кузманов отпадна във втория кръг (1/8-финали) на тенис турнира от сериите Чалънджър 75 в Порто (Португалия). Пловдивчанинът отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5:7, 6:3, 6:7(3) след изключително оспорван и драматичен мач, продължил 3 часа и 28 минути.

Първата част започна равностойно, като двамата тенисисти си размениха по няколко пробива, но в края Дамас успя да нанесе решаващ удар и спечели сета с 7:5. Във втория сет Кузманов по пое инициативата, наложи превъзходство и след ранен пробив затвори частта с 6:3, изравнявайки резултата.

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Решаващият трети сет донесе огромна драма за зрителите. Мигел Дамас пръв стигна до пробив и сервираше за мача при 6:5. В този критичен момент Кузманов показа изключителен характер, като отрази четири мачбола на съперника си и успее да върне пробива, за да вкара срещата в тайбрек. В Дългия гейм обаче испанският състезател бе по-стабилен и го спечели с 7:3 точки, като си осигури крайната победа.

За достигането си до втория кръг на основната схема Кузманов записва три поредни победи в Порто – две в квалификациите срещу Жозе Фрейташ (6:0, 6:1) и Максим Жанвие (6:4, 4:6, 6:2), както и над Алафя Айени (6:2, 1:6, 6:3) в първия кръг. С представянето си в Португалия българският тенисист си осигури 10 точки за световната ранглиста на ATP.

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Снимки: Sportal.bg

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