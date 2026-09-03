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Страхотен обрат и безапелационен успех: Янаки Милев е на четвъртфинал в Пловдив

  • 3 сеп 2026 | 18:33
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Страхотен обрат и безапелационен успех: Янаки Милев е на четвъртфинал в Пловдив

Българският тенисист Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив след впечатляваща победа над венецуелеца Игнасио Париска с 7:5, 6:0.

Срещата от осминафиналите започна трудно за българина, който изоставаше с 2:5 в първия сет. Милев обаче демонстрира изключителен дух и влезе в серия от пет поредни гейма, за да изравни до 5:5 и в крайна сметка да затвори частта с 7:5 в своя полза.

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Във втория сет на корта имаше само един тенисист. №866 в световната ранглиста Милев наложи пълно надмощие и спечели сета с 6:0, без да даде нито един гейм на съперника си, запечатвайки крайната победа.

С успеха си в Пловдив Янаки Милев си осигури 8 ценни точки за световната ранглиста на ATP. В спор за място на полуфиналите българският състезател ще се изправи срещу аржентинеца Хуан Мануел Ла Серна, който по-рано надделя над Никита Маштаков с 6:2, 6:4.

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