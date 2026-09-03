Торес: Дано ПСЖ ми помогне да спечеля Шампионската лига

Новото попълнение на Пари Сен Жермен Феран Торес сподели очакванията си след пристигането си и изрази задоволството си от своя трансфер в клуба.

“Не дойдох тук, за да се доказвам, а просто за да бъда щастлив, за да се наслаждавам на терена, за да се опитам да извлека максималното ми ниво и за да помагам на тима да продължава да печели трофеи. Всъщност от клуба се свързаха с нас още преди началото на Мондиала. За нас беше много важно, че ПСЖ се интересуваше от мой трансфер. Така че, да, исках да дойда и в крайна сметка съм тук. Това е актуалният европейски шампион. Така че това е стъпка в кариерата ми. Не знам дали е напред, назад, или настрани, но е стъпка, която променя кариерата ми. Затова съм супер развълнуван за този нов етап.

🚨 Ferran sobre su reciente llegada a París



🗣️ "Es un paso adelante en mi carrera con la que estoy super orgulloso.



⚔️ Cuanta más competencia mejor, ya que hace que suba el nivel de los jugadores y del equipo"



🦈"Luis Enrique nos da mucha libertad a los de arriba y eso… pic.twitter.com/ZiFyVwXbSQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 3, 2026

Барселона и ПСЖ са два доста различни тима, но с горе-долу една и съща идея за играта. Така че адаптацията ми не е трудна, въпреки чи все още трябва да продължа да се приспособявам. Когато видях първите тренировки, и все още е така, си личеше защо отборът спечели последните две издания на Шампионската лига. Дано ми помогне да спечеля моя първия трофей в турнира и трети пореден за клуба. Още преди да дойда тук, винаги съм казвал, че Луис Енрике ми беше като футболен баща по време на съвместния ни период в националния отбор. Той винаги ми имаше доверие, въпреки че преживях добри и лоши моменти”, коментира Торес пред репортери в клубната база на ПСЖ.

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Снимки: Gettyimages