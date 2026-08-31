Не трансфер, а друго споразумение радва Пари Сен Жермен

В Пари Сен Жермен могат да си отдъхнат, след като се разбра, че Усман Дембеле е напът да поднови договора си, който ще го обвърже с парижкия клуб до юни 2030 г. Информацията е на “Канал+”. Настоящият контракт на действащия носител на „Златната топка“ е до 2028 г. Всичко това ще сложи край на всякакви слухове за евентуалното му напускане.

През лятото се появиха спекулации, че 29-годишният играч може да бъде изкушен от футбола в Саудитска Арабия. Въпреки това подобрените финансови условия, съчетани с благодарността на футболиста към клуба и големия спортен проект, включващ две поредни титли в Шампионската лига, окончателно са го убедили да остане.

Отборът, воден от Луис Енрике, посреща тази новина с радост. Общо с екипа на парижани Комара има впечатляващата статистика от 61 гола и 43 асистенции в 138 двубоя

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