Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Не трансфер, а друго споразумение радва Пари Сен Жермен

Не трансфер, а друго споразумение радва Пари Сен Жермен

  • 31 авг 2026 | 16:43
  • 932
  • 0

В Пари Сен Жермен могат да си отдъхнат, след като се разбра, че Усман Дембеле е напът да поднови договора си, който ще го обвърже с парижкия клуб до юни 2030 г. Информацията е на “Канал+”. Настоящият контракт на действащия носител на „Златната топка“ е до 2028 г. Всичко това ще сложи край на всякакви слухове за евентуалното му напускане.

През лятото се появиха спекулации, че 29-годишният играч може да бъде изкушен от футбола в Саудитска Арабия. Въпреки това подобрените финансови условия, съчетани с благодарността на футболиста към клуба и големия спортен проект, включващ две поредни титли в Шампионската лига, окончателно са го убедили да остане.

Отборът, воден от Луис Енрике, посреща тази новина с радост. Общо с екипа на парижани Комара има впечатляващата статистика от 61 гола и 43 асистенции в 138 двубоя

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Големият спорт напомня за себе си през септември

Големият спорт напомня за себе си през септември

  • 31 авг 2026 | 16:31
  • 426
  • 0
От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

От Тотнъм работят по още една сделка, може да вземат защитник от Челси

  • 31 авг 2026 | 16:20
  • 1034
  • 1
Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

Валенсия поздрави Любо Пенев за рождения ден

  • 31 авг 2026 | 16:01
  • 3569
  • 1
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 11094
  • 3
Рома си осигури германски национал

Рома си осигури германски национал

  • 31 авг 2026 | 15:43
  • 1557
  • 0
Ман Сити обяви привличането на крило

Ман Сити обяви привличането на крило

  • 31 авг 2026 | 15:30
  • 6906
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

  • 31 авг 2026 | 17:50
  • 5552
  • 11
Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

Обявиха датата и часа за Левски - ЦСКА, билетите между 15 и 100 евро

  • 31 авг 2026 | 17:33
  • 3319
  • 5
Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

Пет големи акционери след сделката за Левски, ето имената им и как са разпределени процентите

  • 31 авг 2026 | 15:15
  • 27019
  • 74
Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

Готви ли се нов входящ трансфер? Левски даде свой играч на тим в efbet Лига

  • 31 авг 2026 | 17:20
  • 7170
  • 7
Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

Ливърпул официално представи голяма си трансферна цел

  • 31 авг 2026 | 15:59
  • 11094
  • 3
Нико Петров: Левски не пусна субтитри на Ботев Пловдив

Нико Петров: Левски не пусна субтитри на Ботев Пловдив

  • 31 авг 2026 | 16:00
  • 3792
  • 10