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  3. Виктория Велева продължава към четвъртфиналите в Печ

Виктория Велева продължава към четвъртфиналите в Печ

  • 3 сеп 2026 | 16:36
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Виктория Велева продължава към четвъртфиналите в Печ

Виктория Велева продължава към четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Печ (Унгария) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната българка, която е поставена под номер 7, записа втора поредна победа в надпреварата, този път срещу квалификантката Леа Беланска (Словакия) със 7:6(4), 6:1 за малко под два часа на корта.

Велева изостана с 1:4 в първия сет след ранен пробив на съперничката си, но успя да изравни до 4:4, а до края на частта и двете спечелиха подаванията си. Така се стигна до тайбрек, в който българката поведе с 4:1 точки и не позволи изненада.

Във втория сет Велева поведе с 2:0 след пробив, който Беланска върна, за да намали до 2:1, но впоследствие българката спечели четири поредни гейма и затвори срещата в своя полза.

Така Виктория Велева, която за пръв път през сезона достига до четвъртфиналната фаза на турнир от веригата на World Tennis Tour, ще се изправи срещу третата поставена Франциска Шидат (Германия) в следващия си двубой.

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